Нарешті сонячно! Українців порадували теплим прогнозом

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні на неділю приємно здивує українців

Погода в Україні у неділю, 13 жовтня, обіцяє жителям країни приємний і теплий день. Про це свідчать дані на сайті Українського гідрометцентру.

На півночі вдень синоптики прогнозують +18...+20 градусів тепла, вночі температура знизиться до +8...+10. На заході вдень очікується +19...+23 градусів тепла, вночі +7...+10.

У східній частині України, вдень температура повітря підвищиться до +18...+21 градусів тепла (вночі +7...+10). А ось на території південних областей вдень буде +20...+22 градусів, а вночі від +8 до +13 градусів тепла.

фото: meteo.gov.ua

У Києві в цей день синоптики прогнозують теплу, сонячну погоду. Температура повітря вдень підвищиться до +19...+21 градуси, а вночі знизиться до +8...+10 градусів тепла. Крім того, в неділю погода в столиці обіцяє бути ясною і безхмарною.

Нагадаємо, що синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні в неділю, 13 жовтня.