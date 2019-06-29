Наконец-то идеальная погода: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье

Погода в Украине 30 июня - синоптики дали прогноз на воскресенье (коллаж РБК-Украина)

Синоптики прогнозируют комфортный уровень тепла и бережное солнце

Погода в Украине 30 июня будет идеальной – температура воздуха будет держаться в рамках +22… +30 градусов, ожидается переменная облачность и легкий ветер. В некоторых областях, согласно прогнозу Натальи Диденко и Укргидрометцентра, ожидаются дожди.

"В воскресенье температура воздуха ожидается в пределах +22… +26 градусов, на Западе +25+29 градусов, на Востоке +21+24 градуса, - написала Диденко. - Дожди в Украине вероятно будут завтра в восточной части, местами в центральных областях, однако местами и небольшие".

По данным синоптика в Киеве погода также будет приятной.

"В Киеве 30-е июня будет приятным: существенные осадки - вряд ли, температура воздуха - лучше не бывает, днем +24… +26 градусов, ночью и утром можно послушать лягушек или машинку, которая стрижет траву при +15… +18 градусах", - добавила синоптик.

Погода в Украине 30 июня - синоптики дали прогноз на воскресенье (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

В Укргидрометцентре добавили, что в восточных регионах на несколько градусов температура будет ниже - +22… +24 градуса. При этом дожди ожидаются в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Жарко будет только в некоторых западных регионах – там температура достигнет +28… +31 градуса.

Погода в Украине 30 июня - синоптики дали прогноз на воскресенье (скриншот: meteo.gov.ua)

30 июня в Украине, кроме западных и северных регионов, будет удерживаться чрезвычайный уровень пожароопасности.

Народный прогноз: 30 июня почитается память священномучеников Мануила и Исмаила. В прежние времена говорили: "На Мануила солнце застаивается (медлит в зените)". Эту народную примету подтверждают данные астрономов: действительно, к этому времени Земля сбавляет скорость движения вокруг Солнца. На ночном небе в это время видны зарницы. Наши предки в этот день прислушивались к деревьям: если сосна звенит, а дуб - стонет, значит бурю не миновать.

Погода в Украине 30 июня - синоптики дали прогноз на воскресенье (иллюстративное фото: pixabay.com)

Напомним, что ранее синоптики рассказали в каких регионах будет непогода.

До этого во Франции был побит абсолютный температурный рекорд.