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Пивной инцидент: на Донбассе мужчина необычным образом испортил бюллетени

STYLERЖизнь    31.03.2019 - 18:46
Пивной инцидент: на Донбассе мужчина необычным образом испортил бюллетени
Фото: Выборы президента Украины (коллаж РБК-Украина)

Выборы президента Украины подходят к концу. Во время голосования состоялась "пивная порча" бюллетеней на Луганщине

Выборы президента Украины активно проходят во всех уголках нашей страны. Избирательные участки открылись в 8 утра и закроются уже совсем скоро, в 8 вечера.

Как выборы проходять в Луганской области? Об этом сообщает издание Остров. По словам журналистов сайта, к 14.00 31 марта во время выборов президента полиция зарегистрировала в Луганской области 35 сообщений о возможных нарушениях.

К примеру, в Лисичанске заявитель пришел на участок обнаружил, что за него неизвестные уже проголосовали и поставили его подпись, чем лишили его права на голосование.

Также заявитель, женщина с инвалидностью, пожаловалась в полицию, что она не может проголосовать, ведь что избирательная комиссия сообщила ей, что ее нет в списках избирателей.

Пивной инцидент: на Донбассе мужчина необычным образом испортил бюллетениФото: Полицейские фиксируют нарушения на избирательных участках (РБК-Украина)

В Рубежном во время получения бюллетеня гражданин, наклонившись над столом, облил сразу три бюллетеня пивом, которое находилось в левом внутреннем кармане его куртки.

В Северодонецке было сообщение о фотофиксации в избирательной кабинке, а также сообщение о том, что член избирательной комиссии сопровождал пожилого человека прямо к избирательной кабинке.

Также во время выборов президента Украины в Новоайдарском районе было сообщение о том, что избиратель там внезапно повредил свой бюллетень, написал на нем нецензурные выражения, а после этого потребовал от комиссии, чтобы ему тут же выдали новый бюллетень. Кроме того, в Станице-Луганской один из наблюдателей от "Опоры" заявил, что там зафиксировали случай фотографирования одного из бюллетней прямо в кабинке.

Полиция зафиксировала все факты и проводит проверку по ним. В полиции продолжают реагировать на все сообщения о возможных правонарушениях.

Напомним, ранее в сети показали эксклюзивные фото из штаба Зеленского. Фото опубликовали журналисты, которые там работают во время выборов президента Украины.

Также поступок пенсионерки, которая пришла голосовать на выборах президента Украины, восхитил сеть.

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