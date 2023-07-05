Що не можна дарувати на весілля: ці 6 речей приносять біди та нещастя

Гострі предмети

Йдеться про ножі, столові прибори, інструменти, зброю. Усі гострі предмети мають руйнівну енергетику. Для молодої сім'ї набір хороших ножів дуже поганим подарунком, оскільки він може призвести до постійних сварок та неприємностей в стосунках.

Антикваріат

Старовинні речі теж такий собі подарунок. Вони принесуть до будинку молодят енергетику своїх минулих власників і не завжди вона є позитивною.

Подарувавши антикварну річ нареченим, ви ризикуєте подарувати їм невдачі та біди колишнього власника.

Дитячі речі

Якщо ви не знаєте, чи пара планує дітей, не варто дарувати речі, які з цим пов'язані. До того ж існує повір'я, що наперед дарувати дитячий одяг чи іграшки - до нещасть та проблем із зачаттям.

Годинник

Цей предмет також не рекомендують дарувати на будь-які знаменні дати, особливо на весілля та день народження. Вважається, що такий подарунок відраховуватиме і скорочуватиме щасливий час у того, кому годинник подарували.

Дзеркало

З дзеркалом здавна пов'язано багато прикмет - в основному негативних. В цьому випадку такий подарунок може стати символом егоїзму, самозамилування.

І в родині можуть виникати ситуації, коли молодята будуть зациклюватися на собі, замість того, щоб приділяти увагу своїм половинкам.

Порожні вази

Порожні вази символізують бідне і важке життя. Якщо хочете зробити такий подарунок, киньте на дно хоча б монету.