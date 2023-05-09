Накличете нещастя та безгрошів'я: ось з якого посуду не можна пити чай

Найпопулярнішим напоєм є чай, який чудово смакує з будь-якою випічкою. Навколо чаю існує безліч прикмет і повір'їв, багато з яких дотримуються і досі. Зокрема, категорично не можна пити чай з розбитого посуду та із ложкою в чашці.
Що може статись, якщо не дотриматись предмети - читайте на Styler нижче.
Усі знають, що не можна пити чай з чашки, адже це призведе до нещастя та безгрошів'я. Це стосується не тільки чашки, а і будь-якого пошкодженого посуду.
Ще одна прикмета говорить про те, що не можна пити чай із ложкою в склянці чи чашці. Вважається, що це може призвести до того, що людина не знайде свою другу половинку, або їй доведеться дуже довго її шукати.
Зокрема якщо ж вам все ж подали склянку з чаєм та ложкою всередині, краще швидко вийняти ложку та покласти на блюдечко, щоб уникнути неприємностей.
У кожного свій спосіб розмішування цукру у чаї. Але, за повір'ям, не можна це робити проти годинникової стрілки, бо це повернення до помилок минулого, які можуть стати доленосними. Тому радять розмішувати чай лише за годинниковою стрілкою.
Розбити чашку під час чаювання - до неприємних подій. Щоб їх уникнути, потрібно швидко зібрати уламки та покласти їх у відро з водою. Загалом, це може захистити від нещасть.
Зокрема, якщо під час чаювання людина випадково проливає чай собі на одяг, то це хороша прикмета. Вона обіцяє сприятливі події чи добрі новини.
До того ж гарною прикметою вважається обпалити язик гарячим чаєм або замість цукру покласти в чай сіль.
Окрім того, якщо в напій потрапляє муха чи оса, то варто очікувати приємний подарунок чи сюрприз.
Раніше ми повідомляли, як правильно зберігати чай удома, і куди його класти не варто.
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