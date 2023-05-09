Накличете нещастя та безгрошів'я: ось з якого посуду не можна пити чай

Не можна пити з розбитого посуду

Усі знають, що не можна пити чай з чашки, адже це призведе до нещастя та безгрошів'я. Це стосується не тільки чашки, а і будь-якого пошкодженого посуду.

Ще одна прикмета говорить про те, що не можна пити чай із ложкою в склянці чи чашці. Вважається, що це може призвести до того, що людина не знайде свою другу половинку, або їй доведеться дуже довго її шукати.

Зокрема якщо ж вам все ж подали склянку з чаєм та ложкою всередині, краще швидко вийняти ложку та покласти на блюдечко, щоб уникнути неприємностей.

У кожного свій спосіб розмішування цукру у чаї. Але, за повір'ям, не можна це робити проти годинникової стрілки, бо це повернення до помилок минулого, які можуть стати доленосними. Тому радять розмішувати чай лише за годинниковою стрілкою.

Що станеться, якщо розбити чашку

Розбити чашку під час чаювання - до неприємних подій. Щоб їх уникнути, потрібно швидко зібрати уламки та покласти їх у відро з водою. Загалом, це може захистити від нещасть.

Зокрема, якщо під час чаювання людина випадково проливає чай собі на одяг, то це хороша прикмета. Вона обіцяє сприятливі події чи добрі новини.

До того ж гарною прикметою вважається обпалити язик гарячим чаєм або замість цукру покласти в чай сіль.

Окрім того, якщо в напій потрапляє муха чи оса, то варто очікувати приємний подарунок чи сюрприз.