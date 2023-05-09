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Навлечете несчастье и безденежье: вот из какой посуды нельзя пить чай

Почему нельзя пить чай из разбитой посуды (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Самым популярным напитком является чай, который отлично смакует с любой выпечкой. Вокруг чая существует множество примет и поверий, многие из которых придерживаются до сих пор. В частности, категорически нельзя пить чай из разбитой посуды и с ложкой в чашке.

Что может произойти, если не придерживаться предметы - читайте на Styler ниже.

Нельзя пить из разбитой посуды

Все знают, что нельзя пить чай из треснувшей чашки, ведь это приведет к несчастью и безденежью. Это касается не только чашки, но и любой поврежденной посуды.

Еще одна примета говорит о том, что нельзя пить чай с ложкой в стакане или чашечке. Считается, что это может привести к тому, что человек не найдет свою вторую половинку или ему придется очень долго ее искать.

В частности, если вам все же подали стакан с чаем и ложкой внутри, лучше быстро вынуть ложку и положить на блюдечко, чтобы избежать неприятностей.

У каждого свой способ размешивания сахара в чае. Но, по поверью, нельзя это делать против часовой стрелки, потому что это возвращение к ошибкам прошлого, которые могут стать судьбоносными. Поэтому советуют размешивать чай только по часовой стрелке.

Что произойдет, если разбить чашку

Разбить чашку во время чаепития - до неприятных событий. Чтобы их избежать, нужно быстро собрать обломки и положить в ведро с водой. В общем, это может оградить от несчастий.

В частности, если во время чаепития человек случайно проливает чай себе на одежду, то это хорошая примета. Она обещает благоприятные события или хорошие новости.

К тому же хорошей приметой считается обжечь язык горячим чаем или вместо сахара положить в чай соль.

Кроме того, если в напиток попадает муха или оса, следует ожидать приятный подарок или сюрприз.

Раньше мы сообщали, как правильно хранить чай дома, и куда его класть не стоит.

Также мы писали, какие средства помогут избежать неприятного налета от чая в чашках.

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