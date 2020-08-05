Покарали за відсутність масок: у Запоріжжі двох пасажирів не пустили в літак (відео)

У Запоріжжі пасажирів зняли з рейсу (Колаж РБК-Україна)

В аеропорту Запоріжжя розгорівся дикий скандал

В Запоріжжі двох пасажирів не пустили в літак і зняли з рейсу, який полетів до Туреччини. Причиною стала відсутність масок при посадці в літак.

Як розповіли очевидці в соціальних мережах, скандал виник під час посадки пасажирів у літак.

"Пригоди антімасочніків тривають. Цього разу через зауваження про маску і скандал в аеропорту, туристів зняли з борту, який відправився в Туреччину", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що двох пасажирів просто не пустили в літак, через те, що вони відмовилися надіти маски перед посадкою. Дії працівників аеропорту підтримали інші пасажири, а також користувачі соціальних мереж.

"Шкода людей, які одягли маски та були в передчутті 2-х годинного польоту, а через 3-4 години вже були б у готелі, але не ж, через якихось ідіотів, напевно, і літак вчасно не зміг вилетіти", - написали користувачі.

В Запоріжжі двох пасажирів зняли з рейсу через відсутність масок

Проте в коментарях повідомили, що порушники все ж таки полетіли в Туреччину, але на іншому літаку.

"Вони все одно полетіли іншим рейсом летіли Pegasus, а весь аеропорт слухав триповерховий мат. Жах", - повідомили очевидці події.

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