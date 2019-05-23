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Может нагрубить: пять негативных черт характера Кейт Миддлтон

STYLERЖизнь    23.05.2019 - 21:32
Может нагрубить: пять негативных черт характера Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон - пять негативных черт характера герцогини (фото: Getty Images)

Журналисты рассказали о характере герцогини

Кейт Миддлтон всегда элегантно выглядит, хорошо одевается и кажется идеальной женщиной. Но у герцогини Кембриджской также есть отрицательные черты характера, о которых узнали журналисты. Об этом сообщают росСМИ.

Кейт Миддлтон человек настроения. Она может нагрубить фотографам и прессе. Однажды был случай, когда она уволила сразу несколько человек обслуживающего персонала.

Герцогиня ревнива. Именно из-за этого чувства она уволила прислугу - молодых девушек, которые, как ей показалось, не так посмотрели на ее мужа принца Уильяма.

Кейт Миддлтон часто называют ленивой. Из всей королевской семьи она появляется на официальных мероприятиях реже всех. В году рабочих дней у Кейт насчитывается около ста.

Может нагрубить: пять негативных черт характера Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон - пять негативных черт характера герцогини (фото: Getty Images)

Скромность герцогини также называют одной из плохих черт характера. Кейт редко выступает с речью на публике. Она не раз говорила о том, что ей сложно даются публичные выступления и ей проще приветствовать общественность и улыбаться.

Также плохой чертой характера является болезненное восприятие критики в свой адрес. Любая негативная информация о ней тяжело воспринимается герцогиней.

Напомним, что в Букингемском дворце появилась необычная вакансия. Елизавета II ищет специалиста по цифровым коммуникациям, который будет вести ее страницы в соцсетях.

Ранее сообщалось о том, что Кейт Миддлтон жестко оскорбила Меган Маркл по случаю дня рождения королевы Елизаветы II.

 

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