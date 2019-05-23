Може нагрубити: п'ять негативних рис характеру Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон - п'ять негативних рис характеру герцогині (фото: Getty Images)

Журналісти розповіли про характер герцогині

Кейт Міддлтон завжди елегантно виглядає, добре одягається і здається ідеальною жінкою. Але у герцогині Кембриджської також є негативні риси характеру, про які дізналися журналісти. Про це повідомляють росЗМІ.

Кейт Міддлтон людина настрою. Вона може нагрубити фотографам і пресі. Одного разу був випадок, коли вона звільнила відразу декілька чоловік обслуговуючого персоналу.

Герцогиня ревнива. Саме із-за цього почуття вона звільнила прислугу - молодих дівчат, які, як їй здалося, не так подивилися на її чоловіка принца Вільяма.

Кейт Міддлтон часто називають ледачою. З всієї королівської родини вона з'являється на офіційних заходах рідше всіх. Робочих днів у році у Кейт налічується близько ста.

Кейт Міддлтон - п'ять негативних рис характеру герцогині (фото: Getty Images)

Скромність герцогині також називають однією з поганих рис характеру. Кейт рідко виступає з промовою на публіці. Вона не раз говорила про те, що їй складно даються публічні виступи і їй простіше вітати громадськість і посміхатися.

Також поганою рисою характеру є хворобливе сприйняття критики в свою адресу. Будь-яка негативна інформація про неї важко сприймається герцогинею.

Нагадаємо, що в Букінгемському палаці з'явилася незвичайна вакансія. Єлизавета II шукає спеціаліста з цифрових комунікацій, який буде вести її сторінки у соцмережах.

Раніше повідомлялося про те, що Кейт Міддлтон жорстко образила Меган Маркл з нагоди дня народження королеви Єлизавети II.