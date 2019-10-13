Наглая воровка в столичном ТЦ возмутила сеть (видео)

Воровка в киевском торговом центре возмутила сеть (фото: psni.police.uk)

В одном из торговых центров женщина нагло украла телефон у продавщицы

В Киеве в ТРЦ Ocean Plaza была замечена женщина, которая дерзко украла телефон у продавщицы магазина, которая в это время показывала товар другой посетительнице. Инцидент произошел 11 октября. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Видео кражи зафиксировали камеры наблюдения. Женщине понадобилось немного времени, чтобы украсть телефон, который находился на столе, за которым сидела продавщица.

Воровка в киевском торговом центре возмутила сеть (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Многие пользователи сети считают, что воровка работает в паре с пожилой женщиной, которая отвлекает продавца.

Вот что думают в сети по этому поводу.

Вот когда крадут телефоны у каких-то чинуш, то сразу находят. В наше время это на раз-два, хоть по номеру, хоть по IMEI. Искать телефоны рядовых граждан для полиции не интересно;

Да уж... дела и не помогла вам и камера, смотрите лучше за своими вещами;

Ну как оставить телефон на столе? Еще бы кошелек положила бы рядышком, а чего норм;

Телефон вообще нельзя нигде оставлять, кроме дома;

Конечно. Бабка отводит специально по дальше продавщицу;

Классика, заходит подельница и называет первый предмет (товар) подальше от рабочего места. Ну, а дальше вступает в игру напарница;

В таких торговых точках нужно планировать угловое место для продавца, иначе все украдут;

Надо следить за своими вещами;

100% они вместе.

Скриншоты с Facebook

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