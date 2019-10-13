Нахабна злодійка в столичному ТЦ обурила мережу (відео)
Злодійка в київському торговому центрі обурила мережу (фото: psni.police.uk)
В одному з торгових центрів жінка нахабно вкрала телефон у продавчині
У Києві в ТРЦ Ocean Plaza була помічена жінка, яка зухвало вкрала телефон у продавчині магазину, яка в цей час показувала товар іншій відвідувачці. Інцидент стався 11 жовтня. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.
Відео крадіжки зафіксували камери спостереження. Жінці знадобилося небагато часу, щоб вкрасти телефон, який знаходився на столі, за яким сиділа продавщиця.
Злодійка в київському торговому центрі обурила мережу (відео: facebook.com/KyivOperativ)
Багато користувачів мережі вважають, що злодійка працює в парі з жінкою, яка відволікає продавця.
Ось що думають в мережі з цього приводу.
- От коли крадуть телефони в якихось чинуш, то відразу знаходять. У наш час це на раз-два, хоч за номером, хоч по IMEI. Шукати телефони пересічних громадян для поліції не цікаво;
- Да уж... тікі справи, і не допомогла вам і камера, дивіться краще за своїми речами;
- Ну як залишити телефон на столі? Ще б гаманець поклала б поряд, а чого норм;
- Телефон взагалі ніде не можна залишати, крім будинку;
- Звичайно. Бабка відводить спеціально далі продавщицю;
- Класика, заходить подільниця і називає перший предмет (товар) подалі від робочого місця. Ну, а далі вступає в гру напарниця;
- У таких торгових точках потрібно планувати кутове місце для продавця, інакше все вкрадуть;
- Треба стежити за своїми речами;
- 100% вони разом.
Скріншоти з Facebook
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