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Внаглую разводят: как не стать жертвой аферистов при покупке авто

STYLERЖизнь    29.09.2019 - 12:18
Внаглую разводят: как не стать жертвой аферистов при покупке авто
Афера с авто (фото: flickr.com moskovcev)

Украинцев предостерегают от опасности

На данный момент все больше украинцев при покупке машины попадаются на удочки мошенников. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Установлено, что автомобилистов "разводят" по одним и тем же схемам. Покупатели вносили аванс либо в организации, название которых связано с автобизнесом (при этом такие конторы не были зарегистрированы в Главном сервисном центре; либо в организации, которые незаконно сделали фальшивые печати с названиями известных импортеров и использовали эти печати в договорах о получении аванса за авто.

Адвокат Богдан Глядик утверждает: "Любой договор, текст которого охватывает более одной страницы (шрифта стандартного размера), должен проверяться юристом. В отдельных случаях следует проверять даже расписку на один абзац".

Внаглую разводят: как не стать жертвой аферистов при покупке автоАфера с авто (фото: flickr.com)

Информацию о мошенниках также подтверждают и пользователи соцсетей. "Буквально сегодня звонил по одному объявлению, а мне говорят, что автомобиль еще в Европе и его пригонят только по предоплате на банковскую карту. Ну просто внаглую разводят!" - рассказал один из очевидцев.

Напомним, что в Украине раскрыли новую схему мошенничества.

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