Резкое повышение тарифов: цена на газ для украинцев рекордно возрастет

Фото: "Нафтогаз" (УНИАН)

Нафтогаз с ноября 2019 года повысит цену на газ для населения

"Нафтогаз" приготовил украинцам очередной неприятный сюрприз. Так, с ноября 2019 года цена на газ для населения рекордно повысится. Теперь украинцы должны будут платить 7 184,8 грн за тысячу кубометров (без НДС), сообщают "Украинские новости".

"Цены реализации природного газа для потребителей, которые подпадают под действие специальных обязанностей, рассчитанные в соответствии с п.12 положения о ПСО с 1 ноября по 31 декабря, ... составляют 7 184,8 грн/тыс. куб. м без НДС", - сообщается в документе.

На данный момент для населения природный газ обходится от 6 093,81 грн до 6 789,09 грн за 1 тыс. куб. м в зависимости от поставщика газа (облгаза и горгаза). После повышения цены могут "подскочить" более чем на 1 тыс. грн за куб. м.

Стоимость газа по ПСО, при этом, с 1 июня по 31 октября будет на уровне прогнозируемой цены импортированного газа без стоимости входа в газотранспортную систему Украины.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В "Нафтогазе" проинформировали, что стоимость газа для потребителей, которые не подпадают под действие ПСО, составит 7 479,6 грн/тыс. куб. м (без НДС).

Как мы ранее писали, впервые потребители газа на Прикарпатье имеют возможность закупить свой персональный резерв газа на весь отопительный сезон.