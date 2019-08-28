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Різке підвищення тарифів: ціна на газ для українців рекордно зросте

STYLERЖиття    28.08.2019 - 20:41
Різке підвищення тарифів: ціна на газ для українців рекордно зросте
Фото: "Нафтогаз" (УНІАН)

Нафтогаз з листопада 2019 року підвищить ціну на газ для населення

"Нафтогаз" приготував українцям черговий неприємний сюрприз. Так, з листопада 2019 року ціна на газ для населення рекордно підвищиться. Тепер українці повинні будуть платити 7 184,8 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ), повідомляють "Українські новини".

"Ціни реалізації природного газу для споживачів, які підпадають під дію спеціальних обов'язків, розраховані відповідно до п. 12 положення про ПСО з 1 листопада по 31 грудня, ... становлять 7 184,8 грн/тис. куб. м без ПДВ", - повідомляється в документі.

На даний момент для населення природний газ обходиться від 6 093,81 грн до 6 789,09 грн за 1 тис. куб. м залежно від постачальника газу (облгазу та міськгазу). Після підвищення ціни можуть "підскочити" більш ніж на 1 тис. грн за куб. м.

Вартість газу за ПСО, при цьому, з 1 червня по 31 жовтня буде на рівні прогнозованої ціни імпортованого газу без вартості входу в газотранспортну систему України.

Різке підвищення тарифів: ціна на газ для українців рекордно зросте

Ілюстративне фото (pixabay.com)

У "Нафтогазі" повідомили, що вартість газу для споживачів, які не підпадають під дію ПСО, складе 7 479,6 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

Як ми раніше писали, вперше споживачі газу на Прикарпатті мають можливість закупити свій персональний резерв газу на весь опалювальний сезон.

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