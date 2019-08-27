Потребители газа Прикарпатья могут запастись газом на всю зиму по летней цене

Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Максимальный объем закупки газа при этом ограничен

Впервые потребители газа на Прикарпатье имеют возможность закупить свой персональный резерв газа на весь отопительный сезон. Цена газа для такого запаса зафиксирована на летнем уровне - 5 995,53 грн за 1000 куб. м, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы "Ивано-Франковскгаз Сбыта".

Как отмечается, акция "Твоя энергонезависимость" стартовала накануне Дня Независимости - 23 августа и продлится всего месяц.

Максимальный объем закупки газа при этом ограничен: 25 тыс куб.м на одно домохозяйство. Гарантом сохранения запасов газа и стабильной цены на него являются НАК "Нафтогаз Украины". Оформить покупку можно с помощью Личного кабинета на сайте 104.ua в своем Центре обслуживания клиентов или Мобильном ЦОК.

В НАК "Нафтогаз Украины" отмечают, что акция "Твоя энергонезависимость" позволит потребителям до 25% сократить расходы на газ в отопительный период.

Сейчас цены на газ для населения находятся на минимальном уровне с начала года. Такое сезонное колебание цен является обычным для рынка газа, когда летом они снижаются, а зимой растут вслед за увеличением спроса на топливо.

Запас газа можно купить по летней цене - 5 995,53 грн за 1000 куб.м. В цене не учтены услуги по доставке газа, которые меняются в зависимости от региона. Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" будут указаны в ежемесячном счете за использованный газ.

Принять участие в акции может любой потребитель газа, у которого нет долгов за этот энергоноситель. Оформить и оплатить покупку можно будет онлайн - в Личном кабинете на 104.ua или в ЦОК: достаточно иметь при себе паспорт, актуальные показания счетчика газа, и внести 100% оплату за купленный запас газа.

"Чтобы потребителю было легче определится с необходимым резервом газа на зиму, специалисты нашей компании предоставят своим клиентам информацию об их объемах потребления газа в предыдущие отопительные периоды или же клиенты смогут самостоятельно рассчитать нужные ему объемы на отопительный период онлайн в Личном кабинете с помощью специально созданного калькулятора", - отметил директор ООО "Ивано-Франковскгаз Сбыт" Юрий Филиппов.

Использовать газ, купленный в рамках акции "Твоя энергонезависимость", можно будет с 1 октября 2019 года по 31 марта 2020 года. С этой даты НАК "Нафтогаз Украины" поставляет участникам акции газ из резервных объемов по акционной цене. Размер экономии при этом будет зависеть от текущих цен, и продавец не сможет повлиять на ее размер.

Если купленный резерв газа будет потрачен до 1 апреля 2020 года, потребитель сможет получить газ на общих условиях - по цене ПСО, которая будет действовать на то время. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, могут воспользоваться остатком средств. Также остаток средств можно использовать в случаях, когда цена ПСО на газ будет ниже, чем цена акции.