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Как наесть "гормоны счастья": эксперт рассказала о влиянии продуктов на настроение и состояние

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Суббота 25 декабря 2021 15:19
Как наесть "гормоны счастья": эксперт рассказала о влиянии продуктов на настроение и состояние Фото: диетолог рассказала о рационе против стресса и депрессии (unsplash.com)
Автор: Владимир Костырин

Рацион влияет на психологическое состояние человека, его самочувствие и вероятность либо провоцировать стресс, либо наоборот - избавить от тревоги и улучшить настроение. Какие же продукты за что отвечают в нашем ментальном состоянии, объяснила диетолог Светлана Фус.

Об этом эксперт рассказала в своем Facebook.

Рыба, крупы, ягоды и фрукты, молочка и шоколад - у каждого продукта, помимо вкусовых качеств и питательных особенностей есть также свои "побочные" эффекты, что оказывают влияние на наше настроение и состояние.⠀

  • Жирная морская рыба⁣⁣⠀

Морская рыба богата полиненасыщенными жирами Омега-3, которые облегчают симптомы тревоги и депрессии. Диетолог рекомендует употреблять в пищу как минимум 2 блюда из жирной морской рыбы в неделю. Разнообразить меню можно такой рыбой, как анчоусы, сардины, сельдь, лосось, форель, скумбрия.⁣⁣⠀

  • Орехи⁣⁣⠀

Сырые орехи, особенно грецкие, способны избавить от чувства тоски. В них находятся, кроме полиненасыщенных жирных кислот, витамин В6, магний, которые успокаивают нервную систему, влияют на артериальное давление.

  • Цельнозерновые крупы⁣⁣⠀

В крупах содержится триптофан - эта аминокислота способствует выработке серотонина (для повышения настроения) и мелатонина (для улучшения качества сна).⁣⁣⠀

  • Свежие и замороженные ягоды⁣⁣⠀

Ягоды богаты натуральными сахарами, витамином С и антиоксидантами, которые могут снижать чувство тревоги.

  • Молочные продукты⁣⁣⠀

Молочные продукты (творог, сыр) являются одним из источников тирозина - аминокислоты, которая является предшественником дофамина - одного из "гормонов счастья". Как отметила диетолог, именно нехватка дофамина вызывает у человека депрессию и стресс. Если же в рационе использовать правильное соотношение белков и углеводов, это поможет нормализовать продукцию дофамина и, соответственно, избавить от плохого настроения.⁣⁣⠀

  • Горький шоколад⁣⁣⠀

Такой шоколад является естественным антидепрессантом, который повышает настроение. При этом эксперт призывает помнить о высокой калорийности продукта, поэтому нужно знать меру. Оптимальное количество черного шоколада для взрослого человека составляет около 25-30 граммов в день.⁣⁣⠀

Напомним, ранее нутрициолог назвала топ-11 продуктов для здоровья зимой, которые помогают уберечься от инфекций и вирусов.

Добавим также, перед этим врач-диетолог перечислила продукты, которые нужно есть перед сном, чтобы выспаться.

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