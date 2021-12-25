ru ua
Сб, 25 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як наїсти "гормони щастя": експерт розповіла про вплив продуктів на настрій і стан

Новость на русском →
Субота 25 грудня 2021 15:19
Як наїсти "гормони щастя": експерт розповіла про вплив продуктів на настрій і стан Фото: дієтолог розповіла про раціон проти стресу та депресії (unsplash.com)
Автор: Володимир Костирін

Раціон впливає на психологічний стан людини, її самопочуття і ймовірність або провокувати стрес, або навпаки - позбавити від тривоги та поліпшити настрій. Які ж продукти за що відповідають в нашому ментальному стані, пояснила дієтолог Світлана Фус.

Про це експерт розповіла у своєму Facebook.

Риба, крупи, ягоди і фрукти, молочка і шоколад - у кожного продукту, крім смакових якостей і поживних особливостей є також свої "побічні" ефекти, що впливають на наш настрій і стан.⠀

  • Жирна морська риба ⁣ ⁣ ⠀

Морська риба багата на поліненасичені жири Омега-3, які полегшують симптоми тривоги та депресії. Дієтолог рекомендує вживати в їжу як мінімум 2 страви з жирної морської риби на тиждень. Урізноманітнити меню можна такою рибою, як анчоуси, сардини, оселедець, лосось, форель, скумбрія.⁣⁣⠀

  • Горіх⁣⁣⠀

Сирі горіхи, особливо волоські, здатні позбавити від почуття туги. У них знаходяться, крім поліненасичених жирних кислот, вітамін В6, магній, які заспокоюють нервову систему, впливають на артеріальний тиск.

  • Цільнозернові крупи ⁣ ⁣ ⠀

У крупах міститься триптофан - ця амінокислота сприяє виробленню серотоніну (для підвищення настрою) і мелатоніну (для поліпшення якості сну).⁣⁣⠀

  • Свіжі та заморожені ягоди ⁣ ⁣ ⠀

Ягоди багаті на натуральні цукри, вітамін С і антиоксиданти, які можуть знижувати почуття тривоги.

  • Молочні продукти ⁣ ⁣ ⠀

Молочні продукти (сир) є одним з джерел тирозину - амінокислоти, яка є попередником дофаміну - одного з "гормонів щастя". Як зазначила дієтолог, саме нестача дофаміну викликає у людини депресію і стрес. Якщо ж в раціоні використовувати правильне співвідношення білків і вуглеводів, це допоможе нормалізувати продукцію дофаміну і, відповідно, позбавити від поганого настрою.⁣⁣⠀

  • Гіркий шоколад ⁣ ⁣ ⠀

Такий шоколад є природним антидепресантом, який підвищує настрій. При цьому експерт закликає пам'ятати про високу калорійність продукту, тому потрібно знати міру. Оптимальна кількість чорного шоколаду для дорослої людини становить близько 25-30 грамів на день.⁣⁣⠀

Нагадаємо, раніше нутриціолог назвала топ-11 продуктів для здоров'я взимку, які допомагають уберегтися від інфекцій та вірусів.

Додамо також, перед цим лікар-дієтолог перерахувала продукти, які потрібно їсти перед сном, щоб виспатися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Поради дієтолога
LITE
Католицьке Різдво 2021: що сьогодні не можна робити і головні традиції
Католицьке Різдво 2021: що сьогодні не можна робити і головні традиції