Як наїсти "гормони щастя": експерт розповіла про вплив продуктів на настрій і стан

Раціон впливає на психологічний стан людини, її самопочуття і ймовірність або провокувати стрес, або навпаки - позбавити від тривоги та поліпшити настрій. Які ж продукти за що відповідають в нашому ментальному стані, пояснила дієтолог Світлана Фус.

Про це експерт розповіла у своєму Facebook .

Риба, крупи, ягоди і фрукти, молочка і шоколад - у кожного продукту, крім смакових якостей і поживних особливостей є також свої "побічні" ефекти, що впливають на наш настрій і стан.⠀

Жирна морська риба ⁣ ⁣ ⠀

Морська риба багата на поліненасичені жири Омега-3, які полегшують симптоми тривоги та депресії. Дієтолог рекомендує вживати в їжу як мінімум 2 страви з жирної морської риби на тиждень. Урізноманітнити меню можна такою рибою, як анчоуси, сардини, оселедець, лосось, форель, скумбрія.⁣⁣⠀

Горіх⁣⁣⠀

Сирі горіхи, особливо волоські, здатні позбавити від почуття туги. У них знаходяться, крім поліненасичених жирних кислот, вітамін В6, магній, які заспокоюють нервову систему, впливають на артеріальний тиск.

Цільнозернові крупи ⁣ ⁣ ⠀

У крупах міститься триптофан - ця амінокислота сприяє виробленню серотоніну (для підвищення настрою) і мелатоніну (для поліпшення якості сну).⁣⁣⠀

Свіжі та заморожені ягоди ⁣ ⁣ ⠀

Ягоди багаті на натуральні цукри, вітамін С і антиоксиданти, які можуть знижувати почуття тривоги.

Молочні продукти ⁣ ⁣ ⠀

Молочні продукти (сир) є одним з джерел тирозину - амінокислоти, яка є попередником дофаміну - одного з "гормонів щастя". Як зазначила дієтолог, саме нестача дофаміну викликає у людини депресію і стрес. Якщо ж в раціоні використовувати правильне співвідношення білків і вуглеводів, це допоможе нормалізувати продукцію дофаміну і, відповідно, позбавити від поганого настрою.⁣⁣⠀

Гіркий шоколад ⁣ ⁣ ⠀

Такий шоколад є природним антидепресантом, який підвищує настрій. При цьому експерт закликає пам'ятати про високу калорійність продукту, тому потрібно знати міру. Оптимальна кількість чорного шоколаду для дорослої людини становить близько 25-30 грамів на день.⁣⁣⠀