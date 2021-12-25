Як наїсти "гормони щастя": експерт розповіла про вплив продуктів на настрій і стан
Раціон впливає на психологічний стан людини, її самопочуття і ймовірність або провокувати стрес, або навпаки - позбавити від тривоги та поліпшити настрій. Які ж продукти за що відповідають в нашому ментальному стані, пояснила дієтолог Світлана Фус.
Про це експерт розповіла у своєму Facebook.
Риба, крупи, ягоди і фрукти, молочка і шоколад - у кожного продукту, крім смакових якостей і поживних особливостей є також свої "побічні" ефекти, що впливають на наш настрій і стан.⠀
- Жирна морська риба ⠀
Морська риба багата на поліненасичені жири Омега-3, які полегшують симптоми тривоги та депресії. Дієтолог рекомендує вживати в їжу як мінімум 2 страви з жирної морської риби на тиждень. Урізноманітнити меню можна такою рибою, як анчоуси, сардини, оселедець, лосось, форель, скумбрія.⠀
- Горіх⠀
Сирі горіхи, особливо волоські, здатні позбавити від почуття туги. У них знаходяться, крім поліненасичених жирних кислот, вітамін В6, магній, які заспокоюють нервову систему, впливають на артеріальний тиск.
- Цільнозернові крупи ⠀
У крупах міститься триптофан - ця амінокислота сприяє виробленню серотоніну (для підвищення настрою) і мелатоніну (для поліпшення якості сну).⠀
- Свіжі та заморожені ягоди ⠀
Ягоди багаті на натуральні цукри, вітамін С і антиоксиданти, які можуть знижувати почуття тривоги.
- Молочні продукти ⠀
Молочні продукти (сир) є одним з джерел тирозину - амінокислоти, яка є попередником дофаміну - одного з "гормонів щастя". Як зазначила дієтолог, саме нестача дофаміну викликає у людини депресію і стрес. Якщо ж в раціоні використовувати правильне співвідношення білків і вуглеводів, це допоможе нормалізувати продукцію дофаміну і, відповідно, позбавити від поганого настрою.⠀
- Гіркий шоколад ⠀
Такий шоколад є природним антидепресантом, який підвищує настрій. При цьому експерт закликає пам'ятати про високу калорійність продукту, тому потрібно знати міру. Оптимальна кількість чорного шоколаду для дорослої людини становить близько 25-30 грамів на день.⠀
Нагадаємо, раніше нутриціолог назвала топ-11 продуктів для здоров'я взимку, які допомагають уберегтися від інфекцій та вірусів.
Додамо також, перед цим лікар-дієтолог перерахувала продукти, які потрібно їсти перед сном, щоб виспатися.