Надзвичайно простий, але дієвий лайфхак для прибирання за 10 хвилин

В чому полягає лайфхак

Від купи білизни до миття підлоги на кухні - з часом завдань з прибирання стає дедалі більше. Однак є одне простий спосіб, який може скоротити час, який ви витрачаєте на догляд за домом, до 10 хвилин на день.

На форумі Reddit, присвяченому лайфхакам для прибирання, один користувач розповів, що він був приємно шокований тим, як багато йому вдалося зробити, просто встановивши таймер на 10 хвилин раз на день.

Як працює лайфхак з таймером для прибирання

За словами користувача, головне - просто встановити таймер на короткий проміжок часу. Тоді це буде невеликим, але обов'язковим завданням, яке, безумовно покращить стан оселі.

Таймер допомагає підтримувати мотивацію протягом неприємної побутової справи - адже знаючи, що на її виконання відведено мало часу, розпочати прибирання значно легше. За словами експертів з прибирання, прибирати слід допоки не пролунає дзвінок.

Ви будете здивовані, скільки всього можна встигнути зробити за цей час - зібрати речі, швидко прибрати в туалеті або витерти раковину, викинути брудний одяг у кошик, спорожнити посудомийну машину тощо. Більш тривалі справи, наприклад, прання або миття підлоги, можна робити у вихідні.

Крім цього, не радять намагатися ретельно почистити всі поверхні - краще виконати декілька простих, але необхідна для підтримання чистоти завдань. Але, як зазначають, якщо часто приділяти 10 хвилин швидкому прибиранню, скоро ви будете здивовані тим, наскільки чистим є ваш будинок.

Інша обов'язкова умова цього лайфхаку - регулярність. Не варто починати прибирання, якщо ви не впевнені, що встигнете його виконати вчасно. Час слід встановлювати відповідну до свого графіку - для когось оптимальним варіантом буде вечір, комусь зручніше прибирати за 10 хвилин вранці.

До того ж у вихідні дні час на прибирання рекомендують збільшити, встановивши таймер на 15 хвилин на кімнату для більш інтенсивного прибирання. Цього достатньо, щоб витерти пил, підмести та протерти поверхні.

А щоб процес не здався нескінченним, після прибирання двох або трьох кімнат радять робити 15-хвилинну перерву.