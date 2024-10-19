Метод купи: спосіб, який допоможе позбутися безладу в шафі за 10 хвилин

Певно, кожен при прибиранні робить все можливе, щоб прискорити ненависну роботу. Але зробити улюблену кімнату чистою від одягу можна всього за 10 хвилин, використовуючи "метод купи".

Про "метод купи" в прибиранні розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання The Mirror .

Як прибирати "методом купи"

Спосіб прибирання, який допомагає позбутися безладу за 10 хвилин, запропонувала блогерка Ундіна Альмані, яка шукала спосіб максимально зекономити час на цій хатній справі.

Ундіна вирішила застосувати "метод купи" для гардероба, що полягає в сортуванні всіх речей, які необхідно викинути, полагодити чи просто перекласти в інше місце.

Спочатку слід викласти всі речі на диван чи підлогу та відсортувати одяг на речі, які потрібно випрати, і чисті, які можна прибрати в шафу. Також Альмані пропонує робити окремі стопки для різних типів одягу. Наприклад, одна купа для шкарпеток, одна для футболок і одна для штанів.

Наступний крок - складання одягу. Не обов'язково витрачати час на рівні згини, адже мета - прибрати, а не зробити шафу ідеальною.

До того ж, за словами Ундіни, замість того, щоб витрачати час на ретельне прибирання всього безладу, значно краще прибирати потроху, але частіше, для підтримання комфорту.

Які поради допоможуть прибрати швидше

Застосувати "метод купи"

Насамперед спробуйте згаданий вище "метод купи" - це чудовий спосіб прискорити процес очищення кімнати від безладу, коли вам не вистачає сил і часу на прибирання.

Встановити таймер

Встановіть таймер на певний проміжок часу (наприклад, 15, 30 або 60 хвилин). Це створює відчуття терміновості та допомагає зосередитися.

Підготувати кошики для сортування

Підготуйте сміттєві пакети, коробки або кошики, щоб швидко сортувати предмети. Виділіть окремі контейнери для речей, які можна зберігати, дарувати та викидати.

Прибирати від невеликих площ

Для початку виберіть невелику частину кімнати (наприклад, стіл, кут, полицю). Це допоможе вам набрати обертів і швидко побачити результат прибирання.

Прибирати від верхніх полиць до нижніх

Почніть із верхньої частини шафи та рухайтеся вниз, щоб зберегти порядок і зменшити необхідність повторного очищення поверхонь.

Прибрати площу для сортування речей

Приберіть від безладу широкі поверхні, такі як столи, дивани та стільниці, щоб створити більше місця для сортування інших предметів.

Уникати відволікання

Якщо ви знайшли предмети, які мають бути в іншій кімнаті, помістіть їх у коробку "переміщення" та розберіться з ними після завершення поточної кімнати.

Використовувати позитивне підкріплення

Хваліть себе для мотивації. Після кожного прибраного місця в кімнаті дозвольте собі невелику винагороду або перерву, щоб залишатися мотивованими.