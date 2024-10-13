10 справ у прибиранні, які можна з чистою совістю пропустити

Кожного дня ми витрачаємо години на побутові справи, але чи всі вони дійсно необхідні? Деякі етапи домашнього прибирання можна абсолютно безболісно пропустити.

РБК-Україна (проєкт Styler) розглядає 10 справ, від яких можна сміливо відмовитися, адже багато з них - це просто марнування часу.

Чищення швів між плитками

Чистити шви між плитками - завдання, яке не приносить користі. Попри зусилля, деякі шви все одно залишаться темними, а колись непомітні дефекти стануть очевидними.

Це ще й марнування ресурсів, таких як час та засоби для чищення. Набагато краще раз на рік покрити затирку герметиком або скористатися парафіновою свічкою.

Акуратне складання спідньої білизни

Не всі речі потребують ідеальної організації. Тонке білизняне мереживо варто зберігати окремо та акуратно, але звичайні труси можна просто кидати в ящик. Це допоможе заощадити час і зусилля. До того ж часте перебирання і складання білизни лише створює зайву роботу.

Миття чавунного посуду

Чавун не любить воду, і миття його може призвести до появи іржі. Часто досить просто витерти посуд паперовим рушником і змастити маслом, щоб він був готовий до наступного використання.

Якщо занадто часто мити такий посуд, це призведе до втрати його природних антипригарних властивостей. Навіть при сильному забрудненні посуд краще відразу витерти насухо після миття, аби уникнути пошкоджень.

Чавун від води ржавіє (фото: Freepik.com)

Часте полірування дерев'яних меблів

Не всі дерев'яні меблі потребує постійного догляду. Полірувати потрібно лише антикварні чи дорогі вироби, які мають спеціальне покриття з воску чи масла.

Решта меблів має фінішне покриття, яке стирається через надмірну чистку. Найкраще - просто протирати її вологою ганчіркою кілька разів на рік.

Прання штор перед святами

Звичка прати штори перед кожним святом - давно застаріла. В середньому, штори потребують прання лише раз на пів року, якщо в квартирі немає тварин або штори не часто контактують з вулицею.

Часте прання може зруйнувати текстуру тканини і зробити її менш привабливою. Замість цього штори можна пилососити чи використовувати пароочисник для їхнього освіження.

Миття кухонної плити після кожного використання

Мити плиту чи духовку після кожного приготування не обов'язково. Достатньо раз на тиждень використовувати засоби для чищення, а свіжі плями прибирати просто вологою ганчіркою.

Постійне миття може навіть пошкодити поверхні. В духовку можна класти фольгу, яку легко міняти у міру забруднення.

Мити плиту кожного дня - зайва витрата часу (фото: Freepik.com)

Постійне прасування одягу та постільної білизни

Не весь одяг потребує прасування. Сучасні тканини, такі як денім чи шерсть, майже не мнуться, і їх можна просто повісити на плічка, аби вони розгладилися природним шляхом.

Є ще й так звані "перманентні" тканини, що взагалі не потребують прасування. Та й для постільної білизни можна обійтися без постійної праски, скрутивши її в рулони.

Чистити злив і труби "для профілактики"

Часто використовувати хімічні засоби для профілактичного чищення труб небезпечно. Вони можуть пошкодити труби і викликати проблеми в майбутньому.

Якщо злив працює нормально, додаткове чищення не потрібне. Краще залишити агресивні засоби лише для серйозних засмічень.

Миття всіх продуктів

Не всі продукти потребують ретельного миття. Наприклад, якщо на упаковці салату зазначено, що він готовий до вживання, додаткове миття лише ризикує занести мікроби.

Миття м'яса також не приносить користі, оскільки бактерії знищуються під час теплової обробки. Гриби краще протерти паперовим рушником, оскільки миття змінює їхній смак і текстуру.

Миття усіх продуктів - застаріла думка (фото: Freepik.com)

Часто мити чайники та кавоварки

Залишки чаю чи кави на стінках чайника або чаші кавоварки можуть навіть покращувати смак напою. Деякі любителі кави впевнені, що не варто зайвий раз чистити ці прилади.

Чайники достатньо промити водою, щоб прибрати залишки напою. Це збереже смак і аромат.