Надя Дорофеєва та Міша Кацурін показали зворушливе відео про їхній роман

Співачка Надя Дорофеєва випустила нову пісню в дуеті зі своїм хлопцем ресторатором Мішею Кацуріним. Композиція має назву "Щоб не було".
Миле сімейне відео до пісні з'явилося на YouTube-каналі співачки.
Трек розповідає про почуття любові, сорому та єдності в парі. Складається враження, що пісня розставляє всі крапки над "і". Зокрема, це відчутно у словах:
"І як би всі там не бісилися
Час все розставить по місцях
Скільки би бруду не лилося
Скільки б брехні не писалося
Я знаю - я не помилилася"
Дорофеєва і Кацурін (фото: (фото: instagram.com/mozgientertainment)
Голосу самого Міші в пісні ви не почуєте, хіба що свист під час програшів. Однак партнер Дорофеєвої взяв участь у написанні слів і музики.
Натомість Надя опублікувала невелике відео у своєму Instagram і написала, що рятує їхню пару в буремні часи.
"2022 рік був складним і буремним для кожного українця. Для нас з Мішею кращими ліками в цей складний час стали наші почуття та музика. Цю пісню ми написали разом. Вона про кохання, біль та віру одне в одного", - поділилася співачка.
Відео до пісні є досить простим. У ньому лише Надя біля мікрофона та Міша з гітарою. У кадрі почергово видно їх обох, а коли звучить програш артистка починає танцювати.
У кінці відео відбувається зворушливий момент, коли закохана Надя підходить до бойфренда та міцно притискає його до себе.
Раніше Надя Дорофеєва відверто розповіла, коли вперше розпочала роман із Кацуріним.
А її колишній чоловік Дантес розповів подробиці розлучення та обміну партнерами.