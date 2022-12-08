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Надя Дорофеева и Миша Кацурин показали трогательное видео об их романе

Дорофеева в объятиях Кацурина (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Юлия Гаюк

Певица Надя Дорофеева выпустила новую песню в дуэте со своим парнем ресторатором Мишей Кацуриным. Композиция называется "Щоб не було".

Милое семейное видео к песне появилось на YouTube-канале певицы.

О чем новая песня Дорофеевой?

Трек рассказывает о чувствах любви, стыда и единства в паре. Создается впечатление, что песня расставляет все точки над "i". В частности, это ощутимо в словах:

"І як би всі там не бісилися
Час все розставить по місцях
Скільки би бруду не лилося
Скільки б брехні не писалося
Я знаю - я не помилилася"

Голоса самого Миши в песне вы не услышите, разве что свист во время проигрышей. Однако партнер Дорофеевой принял участие в написании слов и музыки.

Надя же опубликовала небольшое видео в своем Instagram и написала, что спасает их пару в бурные времена.

"2022 год был сложным и бурным для каждого украинца. Для нас с Мишей лучшим лекарством в это сложное время стали наши чувства и музыка. Эту песню мы написали вместе. Она о любви, боли и вере друг в друга", - поделилась певица.

Видео к песне получилось достаточно простым. В нем только Надя у микрофона и Миша с гитарой. В кадре поочередно видно их обоих, а когда звучит проигрыш, артистка начинает танцевать.

В конце видео происходит трогательный момент, когда влюбленная Надя подходит к бойфренду и крепко прижимает его к себе.

Ранее Надя Дорофеева откровенно рассказала, когда начала роман с Кацуриным.

А ее бывший муж Дантес рассказал подробности развода и обмена партнерами.

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ДантесНадя Дорофеева