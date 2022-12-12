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Надя Дорофєєва покаялася за виступи в Росії: "шкода, що не осягнула раніше"

Фото: Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Анна Шиканова

Українська артистка Надя Дорофєєва зробила несподіване зізнання. Вона повідомила, що їй дуже шкода, що вона раніше не усвідомлювала деякі речі. Зокрема, їй шкода, що вона колись працювала з Росією.

Про це співачка написала на своїй сторінці в Instagram.

Дорофєєва розповіла, що побачила шматочок влога про російські серіали та фільми, які раніше ми дивилися - "Кадети", "Няня Віка" і так далі. В одному з них 4 роки тому грала пісня "Время и Стекло".

"Мене дуже тригернуло і взагалі тригерить ця тема і я хочу поговорити. Жодного скандалу зараз не сталося і про те, що там грає моя пісня я не знала. Бо я, як артист не контролюю і найчастіше не в курсі таких речей, але це не важливо, це мене не виправдовує, і це нічого не змінює", - написала співачка.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вона зізналася, що на початок повномасштабного вторгнення вважала себе аполітичною.

"До 24/02 я була інфантильна і безвідповідальна. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Щобільше, мені здавалося, що бути аполітичною це класно і, так би мовити, дуже по-творчому.", - підкреслила Надя.

Далі артистка розповіла, які висновки вона зробила за останній рік та про що їй дуже шкода.

"За цей рік я усвідомила 3 речі: 1. росія - країна-злочинець, яка порушує права українців не 9 місяців, не 8 років, а сторіччя поспіль 2. Мистецтво не буває аполітичним. 3. Мені прикро, що я в будь-якій формі коли-небудь співпрацювала з їхнім ринком і не розуміла, що співпрацюю зі злом. Мені шкода, що я не осягнула всього цього раніше.", - зізналася Дорофєєва.

До речі, раніше ми писали про те, Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін показали зворушливе відео про свої стосунки.

А ще розповідали про те, що Дантес розповів про своє розлучення з Дорофєєвою.

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Надя Дорофеєва