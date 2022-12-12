Надя Дорофєєва покаялася за виступи в Росії: "шкода, що не осягнула раніше"

Дорофєєва розповіла, що побачила шматочок влога про російські серіали та фільми, які раніше ми дивилися - "Кадети", "Няня Віка" і так далі. В одному з них 4 роки тому грала пісня "Время и Стекло".

"Мене дуже тригернуло і взагалі тригерить ця тема і я хочу поговорити. Жодного скандалу зараз не сталося і про те, що там грає моя пісня я не знала. Бо я, як артист не контролюю і найчастіше не в курсі таких речей, але це не важливо, це мене не виправдовує, і це нічого не змінює", - написала співачка.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вона зізналася, що на початок повномасштабного вторгнення вважала себе аполітичною.

"До 24/02 я була інфантильна і безвідповідальна. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Щобільше, мені здавалося, що бути аполітичною це класно і, так би мовити, дуже по-творчому.", - підкреслила Надя.

Далі артистка розповіла, які висновки вона зробила за останній рік та про що їй дуже шкода.

"За цей рік я усвідомила 3 речі: 1. росія - країна-злочинець, яка порушує права українців не 9 місяців, не 8 років, а сторіччя поспіль 2. Мистецтво не буває аполітичним. 3. Мені прикро, що я в будь-якій формі коли-небудь співпрацювала з їхнім ринком і не розуміла, що співпрацюю зі злом. Мені шкода, що я не осягнула всього цього раніше.", - зізналася Дорофєєва.