Надя Дорофеева покаялась за выступления в России: "жаль, не постигла ранее"

Дорофеева рассказала, что увидела кусочек влога о российских сериалах и фильмах, которые ранее мы смотрели - "Кадеты", "Няня Вика" и так далее. В одном из них 4 года назад играла песня "Время и Стекло".

"Меня очень триггернуло и вообще триггерит эта тема и я хочу поговорить. Никакого скандала сейчас не произошло и про то, что там играет моя песня я не знала. Так как я, как артист, не контролирую и чаще всего не в курсе таких вещей, но это не важно, это меня не оправдывает и это ничего не меняет", - написала певица.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Она призналась, что до начала полномасштабного вторжения считала себя аполитичной.

"До 24/02 я была инфантильна и безответственна. Мне было комфортно считать себя аполитичной. Более того, мне казалось, что быть аполитичной это классно, и, так сказать, по-творчески", - подчеркнула Надя.

Далее артистка рассказала, какие выводы она сделала за последний год и о чем ей очень жаль.

"За этот года я осознала 3 вещи: 1. Россия - страна-преступник, которая нарушает права украинцев не 9 месяцев, не 8 лет, а столетия подряд. 2. Искусство не бывает аполитичным. 3. Мне жаль, что я любой форме когда-либо сотрудничала с их рынком и не понимала, что сотрудничаю со злом. Мне жаль, что я не постигла всего этого ранее", - призналась Дорофеева.