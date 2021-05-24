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Надя Дорофеева откровенно рассказала о сольной карьере: это очень страшно

Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Надя Дорофеева, которая долгое время была солисткой группы "Время и Стекло", откровенно рассказала о распаде коллектива. Артистка поведала, что конечно же, сольную карьеру было страшно начинать, но она давно к этому готовилась.

Об этом исполнительница поведала в программе "Жизнь известных людей".

По словам Дорофеевой, они с Позитивом еще за два года знали, что коллектив прекратит свое существование. Надя сказала, что с детства мечтала петь сольно.

"Спустя годы, я понимаю, что сейчас мне уже не страшно, а тогда было страшно", - призналась Дорофеева.

Певица сказала, что была готова к трудностям после того, как группа "Время и Стекло" завершила свой путь.

Также исполнительница рассказала, что Потап сам ей предложил дальнейшее сотрудничество и его слова были очень уважительны.

Также Надя призналась зрителям, что очень поддерживает Позитива после его развода с женой Анной.

"Они же выросли вместе, это было очень трудное для него решение", - сказала она.

Надя Дорофеева рассказала о страхах перед началом сольной карьеры

Как мы ранее писали, Надя Дорофеева пригласила журналистов в свой большой дом, в котором она уже два года живет с мужем Владимиром Дантесом.

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Новости Украины Надя Дорофеева