Надя Дорофеева откровенно рассказала о сольной карьере: это очень страшно

По словам Дорофеевой, они с Позитивом еще за два года знали, что коллектив прекратит свое существование. Надя сказала, что с детства мечтала петь сольно.

"Спустя годы, я понимаю, что сейчас мне уже не страшно, а тогда было страшно", - призналась Дорофеева.

Певица сказала, что была готова к трудностям после того, как группа "Время и Стекло" завершила свой путь.

Также исполнительница рассказала, что Потап сам ей предложил дальнейшее сотрудничество и его слова были очень уважительны.

Также Надя призналась зрителям, что очень поддерживает Позитива после его развода с женой Анной.

"Они же выросли вместе, это было очень трудное для него решение", - сказала она.

Надя Дорофеева рассказала о страхах перед началом сольной карьеры