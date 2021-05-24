Надя Дорофеева откровенно рассказала о сольной карьере: это очень страшно

Украинская певица Надя Дорофеева, которая долгое время была солисткой группы "Время и Стекло", откровенно рассказала о распаде коллектива. Артистка поведала, что конечно же, сольную карьеру было страшно начинать, но она давно к этому готовилась.
Об этом исполнительница поведала в программе "Жизнь известных людей".
По словам Дорофеевой, они с Позитивом еще за два года знали, что коллектив прекратит свое существование. Надя сказала, что с детства мечтала петь сольно.
"Спустя годы, я понимаю, что сейчас мне уже не страшно, а тогда было страшно", - призналась Дорофеева.
Певица сказала, что была готова к трудностям после того, как группа "Время и Стекло" завершила свой путь.
Также исполнительница рассказала, что Потап сам ей предложил дальнейшее сотрудничество и его слова были очень уважительны.
Также Надя призналась зрителям, что очень поддерживает Позитива после его развода с женой Анной.
"Они же выросли вместе, это было очень трудное для него решение", - сказала она.
Надя Дорофеева рассказала о страхах перед началом сольной карьеры
Как мы ранее писали, Надя Дорофеева пригласила журналистов в свой большой дом, в котором она уже два года живет с мужем Владимиром Дантесом.