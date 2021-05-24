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Надя Дорофєєва відверто розповіла про сольну кар'єру: це дуже страшно

Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Надя Дорофєєва, яка довгий час була солісткою групи "Время и Стекло", відверто розповіла про розпад колективу. Артистка розповіла, що звичайно ж, сольну кар'єру було страшно починати, але вона давно до цього готувалася.

Про це виконавиця повідала в програмі "Життя відомих людей".

За словами Дорофєєвої, вони з Позитивом ще за два роки знали, що колектив припинить своє існування. Надя сказала, що з дитинства мріяла співати сольно.

"Через роки, я розумію, що зараз мені вже не страшно, а тоді було страшно", - зізналася Дорофєєва.

Співачка сказала, що була готова до труднощів після того, як група "Время и Стекло" завершила свій шлях.

Також виконавиця розповіла, що Потап сам їй запропонував подальшу співпрацю і його слова були дуже шанобливі.

Також Надя зізналася глядачам, що дуже підтримує позитиву після його розлучення з дружиною Ганною.

"Вони ж виросли разом, це було дуже важке для нього рішення", - сказала вона.

Надя Дорофєєва розповіла про страхи перед початком сольної кар'єри

Як ми раніше писали, Надя Дорофєєва запросила журналістів у свій великий будинок, в якому вона вже два роки живе з чоловіком Володимиром Дантесом.

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Новини України Надя Дорофеєва