На Украину надвигаются сильные грозы: когда и где ждать катаклизмов

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина))

Погода в Украине испортится уже буквально через сутки

Погода в Украине в ближайшие дни существенно испортится и страну накроет сильными грозами и ливнями. В некоторых областях возможно существенное снижение температуры воздуха.

По данным Украинского гидрометцентра, во среду, 28 апреля, грозы захватят западные области страны. Синоптики предупреждают о сильном юго-западном ветре, местами до штормовых порывов. Ночная температура в западных областях будет колебаться от +8 до +10 градусов, днем ожидается от +19 до +23 градусов.

На востоке Украины будет прохладнее, но осадки не прогнозируются. Ночью в регионе +5 +8 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от +17 до +20 градусов.

В южных областях небольшая облачность, без осадков. Ночью +7 +9 градусов, днем от +17 до +19 градусов, в Одессе будет прохладнее, от +13 до +15 градусов. В Крыму сухо, осадки не прогнозируются. Ночью +5 +7 градусов, днем +16 +18 градусов.

На севере облачно, но без осадков. Ночью в регионе ожидается от +8 до +10 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

В центральных областях небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха будет колебаться от +6 до +9 градусов, дневная от +19 до +22 градусов.

В Киеве 29 апреля без осадков, возможна небольшая облачность, сильный ветер. Ночью +8 +10 градусов, днем +20 +22 градуса.

Карта погоды в Украине на 29 апреля

В четверг, 30 апреля, грозовой фронт захватит центральные области, север и частично юг Украины. Сухо будет только на востоке. Дневная температура воздуха начнет опускаться до +17 +19 градусов. В пятницу, 1 мая, грозы пройдут по всей территории Украины.

Тем временем, во вторник, 28 апреля, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Осадки не прогнозируются.

На востоке переменная облачность, без осадков. Ночью от +3 до +6 градусов, днем прогреется до +14 +16 градусов.

В южных областях сухо, ночная температура воздуха будет колебаться от +4 до +8 градусов, днем ожидается от +14 до +18 градусов. В Крыму без осадков. Ночью +5 +7 градусов, днем +15 +17 градусов.

На севере Украины будет сухо, небольшая облачность. Ночью в регионе от +2 до +4 градусов, днем воздух прогреется до +16 +18 градусов.

В западных областях температура воздуха начнет подниматься, синоптики ночью обещают от +4 до +6 градусов, днем прогреется до +18 +21 градуса.

В центральной части страны сухо, облачно. Ночью от +2 до +5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +16 +18 градусов.

В Киеве 28 апреля ожидается сухая и солнечная погода, возможна небольшая облачность. Ночью от +3 до +5 градусов, днем воздух прогреется до +16 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на 28 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали неутешительный прогноз погоды на майские праздники.