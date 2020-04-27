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Украину местами накроют сильные заморозки

Новости » Происшествия     27.04.2020 - 12:57
Украину местами накроют сильные заморозки
Фото: в Украине ожидаются заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки ожидаются на севере и северо-востоке

Погода в Украине в ближайшие сутки испортится, и в ночь на 28 апреля местами ударят сильные заморозки. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Сообщается, что по данным Укргидрометцентра, ночью 28 апреля в северных и северо-восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от нуля до -3.

Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение по Украине. В частности, на востоке ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

Ожидается, что сегодня погода в Украине будет дождливой и сопровождаться сильным ветром. Температура воздуха днем поднимется до +18. В восточных и южных регионах ожидается от +11 до +17 днем, от +4 до +7 ночью. В Харьковской, Луганской и Донецкой области весь день могут идти дожди.

Завтра осадки прекратятся, в южных областях температура воздуха прогреется до +18, на западе термометры покажут до +20. На остальной территории днем от +13 до +17. Ночью температура будет колебаться от +3 до +6. Уже в среду западные области накроют дожди с грозами.

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