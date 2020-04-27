На Україну насуваються сильні грози: коли і де чекати катаклізмів

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна))

Погода в Україні зіпсується вже буквально через добу

Погода в Україні найближчими днями істотно зіпсується і країну накриє сильними грозами та зливами. У деяких областях можливе істотне зниження температури повітря.

За даними Українського гідрометцентру, у середу, 28 квітня, грози захоплять західні області країни. Синоптики попереджають про сильний південно-західний вітер, місцями до штормових поривів. Нічна температура у західних областях буде коливатись від +8 до +10 градусів, вдень очікується від +19 до +23 градусів.

На сході України буде прохолодніше, але опади не прогнозуються. Вночі в регіоні +5 +8 градусів, вдень температура повітря коливатиметься від +17 до +20 градусів.

У південних областях невелика хмарність, без опадів. Вночі +7 +9 градусів, вдень від +17 до +19 градусів, в Одесі буде прохолодніше, від +13 до +15 градусів. У Криму сухо, опади не прогнозуються. Вночі +5 +7 градусів, вдень +16 +18 градусів.

На півночі хмарно, але без опадів. Вночі в регіоні очікується від +8 до +10 градусів, вдень від +20 до +22 градусів.

У центральних областях невелика хмарність, опади не прогнозуються. Нічна температура повітря коливатиметься від +6 до +9 градусів, денна від +19 до +22 градусів.

У Києві 29 квітня без опадів, можлива невелика хмарність, сильний вітер. Вночі +8 +10 градусів, вдень +20 +22 градуси.

Карта погоди в Україні на 29 квітня

У четвер, 30 квітня, грозовий фронт захопить центральні області, північ і частково південь України. Сухо буде тільки на сході. Денна температура повітря почне опускатися до +17 +19 градусів. У п'ятницю, 1 травня, грози пройдуть по всій території України.

Тим часом, у вівторок, 28 квітня, в Україні очікується суха і сонячна погода. Опади не прогнозуються.

На сході мінлива хмарність, без опадів. Вночі від +3 до +6 градусів, вдень прогріється до +14 +16 градусів.

У південних областях сухо, нічна температура повітря коливатиметься від +4 до +8 градусів, вдень очікується від +14 до +18 градусів. У Криму без опадів. Вночі +5 +7 градусів, вдень +15 +17 градусів.

На півночі України буде сухо, невелика хмарність. Вночі від +2 до +4 градусів, удень повітря прогріється до +16 +18 градусів.

У західних областях температура повітря почне підійматися, вночі синоптики обіцяють від +4 до +6 градусів, вдень прогріється до +18 +21 градуса.

В центральній частині країни сухо, хмарно. Вночі від +2 до +5 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +16 +18 градусів.

У Києві 28 квітня очікується суха і сонячна погода, можлива невелика хмарність. Вночі від +3 до +5 градусів, удень повітря прогріється до +16 +18 градусів.

Карта погоди в Україні на 28 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали невтішний прогноз погоди на травневі свята.