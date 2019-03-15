Надвигается циклон: украинцев предупредили о существенном ухудшении погоды

Погода в Украине (Getty Images)

Погода в Украине в ближайшие сутки сильно ухудшится

Погода в Украине на выходных стремительно ухудшится, а потом внезапно порадует жителей. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Она предупредила, что на Украину надвигается циклон з дождями и штормовым ветром. В субботу, 16 марта, в большинстве регионов Украины будет неприятная погода, однако температура воздуха начнет понемногу повышаться.

"Дожди – умеренные, ветер западного направления – сильный, до штормовых значений. Очень и очень осторожно! В южной части дожди начнутся уже под вечер, а вот восток непогода завтра обойдет, там будет сухо и без ветряных всплесков. Температура воздуха в Украине ночью ожидается 0 + 4 градуса, завтра днем ​​4 + 8 градусов, на юге + 7 + 12 градусов", - написала Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В столице в субботу ожидаются дожди, сильный штормовой ветер и существенное понижение температуры воздуха.

"В Киеве погода в субботу будет некомфортной - дожди и сильный, к штормового, западный ветер. Ближайшей ночью в столице + 1 + 3 градуса, днем 16 марта на фоне дождя и сильного ветра будет холодно, +5, +6 градусов", - предупредила синоптик и сообщила, когда в Украину вернется долгожданное тепло.

"В воскресенье дождь уйдет, потеплеет, а в понедельник солнце разогреет воздух до апрельских градусов", - резюмировала Диденко.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинцев напугали серьезным ухудшением погоды.

А также рассказывали о том, что в ближайшие дни погода будет резко меняться и дали прогноз погоды до конца недели.