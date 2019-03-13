Готовьтесь к резким перепадам: синоптики дали прогноз погоды до конца недели

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Погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильная и с сюрпризами

Погода в Украине в ближайшие несколько дней огорчит украинцев, но уже в воскресенье стоит ожидать резких изменений. Об этом сообщает сайт Украинского гидрометцентра.

В четверг, 14 марта, часть Украины окажется под воздействием атмосферного фронта, который принесет небольшое похолодание и дожди.

На востоке страны ночью -5 -7 градусов, днем прогреется до +5 +8 градусов. Осадки не прогнозируются.

В южных областях солнечно. Ночью до -1 градуса, днем ожидается от +7 до +10 градусов.

В северных областях пасмурно, дождь. Ночью 0 -2 градуса, днем +6 +8 градусов.

Запад затянет тучами, ожидаются кратковременные дожди. Ночью от -1 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +7 +10 градусов.

В центре без осадков. Ночью -1 градус, днем ожидается +6 +8 градусов.

В столице облачно с прояснениями. Ночью 0 -2, днем +7 +9 градусов.

Погода в Украине 14 марта

В пятницу, 15 марта, дожди охватят западные и восточные области. В центральной части страны будет сухо. Ночная температура будет колебаться от 0 до -4 градусов. Днем ожидается от +2 +4 градуса на востоке, +8 +11 градусов в остальных регионах Украины.

Погода в Украине 15 марта

В субботу, 16 марта, сухо будет только в южных областях и Днепре. Во всех остальных областях синоптики прогнозируют дождливую погоду. Ночная температура воздуха будет колебаться от -1 до +3 градусов. Днем на востоке +4 +6 градусов, на остальной территории +7 +12 градусов.

Погода в Украине 16 марта

В воскресенье, 17 марта, погода подарит жителям Украины долгожданное тепло. Небольшой дождь ожидается только в Донецкой и Луганской области. В остальных регионах будет сухо и солнечно.

Ночная температура воздуха составит +2 +6 градусов. Днем ожидается от +12 до +15 градусов, на западе до +17 +18 градусов.

Погода в Украине 17 марта

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила о морозах.

А также рассказывали о том, что синоптики напугали украинцев неутешительным прогнозом на весну.