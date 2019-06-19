Надвигается грозовая стихия: какие области пострадают от непогоды (фото)

Погода в Украине в среду, 19 июня, принесет грозовые дожди на значительную территорию страны. Температура воздуха продолжит оставаться высокой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

К слову, Наталка Диденко недавно рассказала, когда в Украину придет долгожданная прохлада.

Так, сегодня грозы и дожди ожидаются на Западе, Юге (кроме Крымского полуострова), а также на Востоке страны. Без осадков будет в центральной и северной Украине.

Погода в Украине 19 июня (коллаж: РБК-Украина)

Самая низкая температура сегодня ожидается на Западе - от +26 до +29 градусов, на Юге будет +29... +32 тепла. На остальной территории столбики термометров в среднем покажут +28... +30 градусов.

В Киеве в среду сухо и солнечно. Воздух днем прогреется до отметок +28... +30 градусов.

Погода в Украине 19 июня (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ураган под Днепром превратил центр города в озеро.

А также писали о том, что из-за проливного дождя Львов стал напоминать Венецию, а сильный ветер наломал деревьев.

Кстати, в сети показали небывалое наводнение в Тернопольской области. Бурлящие потоки воды сносили все на своем пути.