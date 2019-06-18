Синоптик рассказала, когда в Украине похолодает (фото)

Погода в Украине 19 июня (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни все еще будет жаркой

Погода в Украине в среду, 19 июня, принесет локальные дожди с грозами в некоторых областях. Температура по стране все же будет высокой. Об этом сообщила Наталка Диденко на своей Facebook-странице. Также синоптик рассказала, когда украинцам стоит ожидать ослабления жары.

Так, кратковременные дожди с ливнями завтра возможны на Западе, Востоке, в Одесской и Полтавской областях.

В течение дня воздух прогреется до +28... +33 градусов, а на Западе ожидается от +26 до 29 тепла.

В Киеве в среду будет сухо и жарко, около +30 градусов тепла.

Погода в Украине 19 июня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Ослабления жары украинцам стоит ожидать 24-25 июня. Долгожданная прохлада придет с Запада и постепенно до 26-27 июня распространится на Юг и Восток.

Отметим, что Наталка Диденко также объяснила значение терминов "местами" и "локальные дожди", за что часто подвергается критике. Так, по словам синоптика, подобные термины объясняют летний тип атмосферных процессов.

"Именно летом синоптики прогнозируют так называемые внутримассовые осадки. Когда воздух сильно разогревается, происходит неоднородное интенсивное испарение, влага наверху не удерживается и проливается локальными, но мощными ливнями. Да еще и градом, и грозой", - пишет синоптик.

Погода в Украине 19 июня (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ураган под Днепром превратил центр города в озеро.

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