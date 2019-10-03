ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Надвигается буря: астролог назвал главных неудачников октября

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 06:45
Надвигается буря: астролог назвал главных неудачников октября
Любовный гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Для каких знаков Зодиака октябрь станет едва ли не самым фатальным месяцем для любовных отношений - читайте в гороскопе Павла Глобы

Любовный гороскоп на октябрь 2019 пророчит настоящие неудачи в отношениях с партнерами для некоторых знаков Зодиака. Знаменитый астролог Павел Глоба предупреждает, что эти два представителя зодиакальных созвездий ждут серьезные испытания в любви.

Телец

Астролог советует представителям этого знака покрепче пристегнуть ремни, поскольку на их личную жизнь надвигается настоящая буря. Тельцам стоит почаще вспоминать ласковые волшебные слова, которые помогут избежать скандалов. Павел Глоба рекомендует Тельцам в октябре уйти с головой в самоанализ и поискать причину разлада отношений в себе.

Надвигается буря: астролог назвал главных неудачников октября

Любовный гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Козерог

На любовном фронте Козерогов поджидают неприятности, особенно в середине октября. Избежать их несложно, но потребуется тщательный анализ собственного поведения и внимание к любимому человеку. Астролог советует вспомнить все важные события, через которые вам пришлось вместе пройти, чтобы не наступить на те же грабли.

Ранее астролог назвал главных счастливчиков наступающего 2020 года и рассказал, в каком направлении лучше двигаться, чтобы сорвать куш в високосном году.

Деньги с неба: астролог рассказал, кого ждет феерический успех на этой неделе Астролог назвал знаки Зодиака, которым в октябре достанутся самые большие деньги
Новости Украины гороскоп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь