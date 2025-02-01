Холодна чи гаряча? Стало відомо, яка їжа більш корисна для організму

Холодна чи гаряча їжа – це не лише питання смаку, а й фактор, що впливає на здоров'я і травлення. Вибір температури їжі може визначати, наскільки ефективно ваш організм засвоює поживні речовини та як ви почуваєтеся протягом дня.

Сприяє зниженню ваги. Холодна їжа часто потребує більше калорій для її засвоєння, що може сприяти схудненню.

Зберігає ферменти. У сирих продуктах, як-от овочі й фрукти, зберігається більше вітамінів та ензимів, які руйнуються при нагріванні.

Зміцнює імунітет. Особливо в холодну пору року гарячі страви допомагають зігрітися і захиститися від застуд.

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