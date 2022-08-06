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"Надолго их не хватит": Положинский предположил, когда закончится война

Фото: Положинский рассказал о войне (instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)
Автор: Людмила Жукова

Музыкант Александр Положинский, который служит в ВСУ, рассказал о войне и о россиянах, а также о том, когда же закончится кровопролитие.

Своими мыслями артист поделился в программе "Незламна країна".

Положинский - стрелок 47 батальона, он находится в ВСУ уже три месяца. В свои 50 лет сразу после начала полномасштабного вторжения он решил защищать нашу землю от захватчиков.

Когда закончится война?

По словам Александра, уже сейчас видно, что россияне не выдержат долгую войну, а украинцы показали миру своей отвагой обратное.

"Я надеюсь, что война ненадолго. Я думаю, что или мир наконец поймет, ну уже некоторые проявления этого я вижу, что уже к кому-то начинает доходить. С одной стороны. С другой стороны... Ну, я думаю, что Россия не в состоянии настолько долго закидывать нас ракетами и мощными какими-то там другими взрывными устройствами, снарядами и так далее", - выразил мнение музыкант.

Положинский защищает Украину на фронте (instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Положинский уверил, что несмотря ни на что, Россия будет уничтожена.

"Ну, я не являюсь экспертом, но мне кажется, что время от времени я слышу с той стороны какие-то там заявления, угрозы и другие вещи такие публичного характера, которые свидетельствуют о том, что они сами понимают, что надолго их не хватит. Украина удивляет всех, делает много неожиданных вещей, несмотря на утраты и трагедии войны", - отметил он.

Также артист предположил, что многие не в состоянии будут пережить войну.

"Нужно, как минимум, сначала закончить войну в состоянии находиться в армии. Мы все понимаем, что война это не то, что каждому из нас удастся пережить, к сожалению. И я предполагаю вариант, что мне не удастся. Поэтому, сейчас говорить о том, останусь я в армии или нет, рано. Насколько я пониманию, год, как минимум, я должен побыть в армии. В этом году я пробыл менее трех месяцев", – резюмировал Александр.

Как мы ранее писали, Положинский "разорвал" россиян актуальным стихотворением.

Также читайте, полковник объяснил, кого сейчас призывают в армию, и много ли добровольцев.

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Александр Положинский