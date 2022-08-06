"Надовго їх не вистачить": Положинський припустив, коли закінчиться війна

Положинський - стрілець 47 батальйону, він перебуває у ЗСУ вже три місяці. У свої 50 років відразу після початку повномасштабного вторгнення він вирішив захищати нашу землю від загарбників.

Коли закінчиться війна?

За словами Олександра, вже зараз видно, що росіяни не витримають довгу війну, а українці показали світу своєю відвагою зворотнє.

"Я сподіваюся, що війна ненадовго. Я думаю, що або світ нарешті зрозуміє, ну вже деякі прояви цього я бачу, що вже до когось починає доходити. З одного боку. З другої сторони... Ну, я думаю, що Росія не в змозі настільки довго закидати нас ракетами і потужними якимись там іншими вибуховими пристроями, снарядами і так далі", - висловив думку музикант.

Положинський захищає Україну на фронті (instagram.com/oleksandrpolozhynskyi)

Положинський запевнив, що незважаючи ні на що, Росія буде знищена.

"Ну, я не є експертом, але мені здається, що час від часу я чую з того боку якісь там заяви, погрози та інші речі такі публічного характеру, які свідчать про те, що вони самі розуміють, що надовго їх не вистачить. Україна дивує всіх, робить багато несподіваних речей, незважаючи на втрати і трагедії війни", - зазначив він.

Також артист припустив, що багато хто не в змозі будуть пережити війну.

"Потрібно, як мінімум, спочатку закінчити війну в стані перебувати в армії. Ми всі розуміємо, що війна це не те, що кожному з нас вдасться пережити, на жаль. І я припускаю варіант, що мені не вдасться. Тому, зараз говорити про те, залишуся я в армії чи ні, рано. Наскільки я розумію, рік, як мінімум, я повинен побути в армії. Цього року я пробув менше трьох місяців", – резюмував Олександр.