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Надоели ямы: в Киеве люди сами начали "ремонтировать" разбитую дорогу

Киев, Воскресенье 20 декабря 2020 21:33
Надоели ямы: в Киеве люди сами начали "ремонтировать" разбитую дорогу
В Киеве люди собственными силами ремонтировали дорогу (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Жители Киева на улице Малиновского так и не дождались ремонта дороги, поэтому решили сами взяться за это непростое дело. Мужчины взяли в руки лопаты и начали заделывать ямы.

Действие киевлян попало на видео, которое опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Пользователи сети прокомментировали ситуацию. При этом люди удивлены, почему Укравтодор не занимается дорогами, ведь налог на них идет с каждого проданного литра бензина.

  • А при покупке каждого литра топлива платим сбор на дороги! Дороги где?
  • Ремонт во дворе от Укравтодора держится неделю или две. Потом снова ямы и разбросанные куски асфальта появляются;
  • А зачем мы тогда платим "придомовую территорию";
  • А что поделать.

Напомним, в Киеве открыли автомобильную развязку, которую ремонтировали последние 12 лет. Она находится в микрорайоне Березняки, на пересечении проспекта Соборности и Днепровской набережной.

Решение обновить путепровод было принято еще в 2008 году. За два года построили тоннель, подпорные стенки и дождевую канализацию. Но потом стройка заморозилась.

Ранее в Харькове на территории Новосалтовского рынка провалился асфальт, и образовался провал глубиной несколько метров в проходе между магазинами. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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