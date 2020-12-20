Надоели ямы: в Киеве люди сами начали "ремонтировать" разбитую дорогу

Жители Киева на улице Малиновского так и не дождались ремонта дороги, поэтому решили сами взяться за это непростое дело. Мужчины взяли в руки лопаты и начали заделывать ямы.
Действие киевлян попало на видео, которое опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
Пользователи сети прокомментировали ситуацию. При этом люди удивлены, почему Укравтодор не занимается дорогами, ведь налог на них идет с каждого проданного литра бензина.
Напомним, в Киеве открыли автомобильную развязку, которую ремонтировали последние 12 лет. Она находится в микрорайоне Березняки, на пересечении проспекта Соборности и Днепровской набережной.
Решение обновить путепровод было принято еще в 2008 году. За два года построили тоннель, подпорные стенки и дождевую канализацию. Но потом стройка заморозилась.
Ранее в Харькове на территории Новосалтовского рынка провалился асфальт, и образовался провал глубиной несколько метров в проходе между магазинами. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
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