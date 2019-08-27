Жестокие забавы: на Волыни толпа едва не разорвала поросенка (видео 18+)

Поросенок пострадал во время народных гуляний в селе Волынской области
В селе на Волыни люди чуть не разорвали поросенка во время мероприятия, посвященному празднованию дня общины. В сети Facebook на различных пабликах постят видео с жестокими развлечениями местных жителей.
Акт живодерства под названием "праздник" произошел в селе Забороль Луцкого района Волынской области.
Целью конкурса было поймать поросенка - кто первый это сделает, может забрать животное себе.
На Волыни толпа едва не разорвала поросенка (фото: facebook.com)
На видео можно заметить, что двое мужчин выпускают маленьких поросят, причем один из них пихает поросенка с ноги, потому тот не хочет бежать.
А потом на бедных животных бросается толпа. Двое женщин одновременно хватают поросенка и начинают тянуть в разные стороны - одна за передние ноги, вторая - за задние.
Отметим, что в жестоких играх принимали участие, как подростки, так и совсем маленькие дети.
На Волыни толпа едва не разорвала поросенка (видео: YouTube/Радио Трек)
Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье "Жестокое обращение с животными". К счастью, поросята, после таких варварских забав существенно не пострадали.
А организационный комитет празднования дня общины в Забороле извинился за конкурс, участники которого ловили поросят. Они отметили, что такой конкурс проводится ежегодно, но всегда все проходит "мирно и спокойно".
Пользователи сети шокированы подобной жестокостью, они оставляют множество комментариев под видео.
На Волыни толпа едва не разорвала поросенка (скрин: facebook.com)
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