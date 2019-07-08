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Отплатил за 15-летнюю верность: в Киеве мужчина ломом забил свою собаку

STYLERПроисшествия    08.07.2019 - 11:43
Отплатил за 15-летнюю верность: в Киеве мужчина ломом забил свою собаку
В Киеве мужчина убил ломом свою собаку (коллаж: РБК-Украина)

Убийце собаки грозит уголовная ответственность

В Киеве владелец собаки вместе с двумя сообщниками забил свою собаку металлическим ломом, посе чего вывез на тачке в ближайщую лесополосу и закопал там. Глава общественной организации "Животные в законе" Ирина Мурга опубликовала видео, на котором зоозащитники выкопали животное и передали его тело на судебно-медицинскую экспертизу.

Отплатил за 15-летнюю верность: в Киеве мужчина ломом забил свою собаку

В Киеве мужчина убил ломом свою собаку (фото: facebook.com)

Зоозащитница также сообщила, что садистом оказался местный 53-летний житель, с которым собака жила на протяжение 15 лет.

"Они даже соорудили ему крест, связав шнурком две палки, это невозможно понять нормальному адекватному человеку", - говорит Ирина Мурга.

Отплатил за 15-летнюю верность: в Киеве мужчина ломом забил свою собаку

В Киеве мужчина убил ломом свою собаку (фото: facebook.com)

При этом женщина говорит, что полиция отговаривала свидетелей давать на убийц животного показания, ссылаясь на то, что их наверняка посадят.

Отплатил за 15-летнюю верность: в Киеве мужчина ломом забил свою собаку

В Киеве мужчина убил ломом свою собаку (скрин: facebook.com)

Юлия вызвала на место погребения собаки патрульных и написала на убийц собаки заявление в полицию. Теперь виновникам смерти животного грозит уголовное наказание по ст. 299 УК Украины (Жестокое обращение с животными).

 

 

Опубліковано Каданцевою Юлиею Неділя, 7 липня 2019 р.

В Киеве мужчина убил ломом свою собаку (видео: facebook.com)

Напомним, в Запорожье владелец собаки выбросил ее из автомобиля, оставив пса в незнакомом для него месте. Животное прибилось к одному из дворов, хозяин которого привязал собаку, и решил заморить ее голодом - он не кормил и не поил животное на протяжение двух недель.

Как сообщалось ранее, недавно под Одессой обнаружили настоящую живодерню для породистых собак. В питомнике были замечены алабаи, овчарки и курцхаары.

Также мы писали о том, что в Днепре объявили "охоту" на живодеров, которые отличаются особой жестокостью - они отрезают котам лапы. За информацию о нелюдях обещают вознаграждение в 41 тысячу гривен. 

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