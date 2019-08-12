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На киевском рынке увидели замученное животное: в сети переполох

STYLERЖивотные    12.08.2019 - 19:39
На киевском рынке увидели замученное животное: в сети переполох
Коллаж (РБК-Украина)

Зоозащитники возмущены издевательством над животным

В сети разгорелся скандал из-за фотографий связанного животного, которого увидели на одном из киевских рынков. Инцидент произошел на продуктовом рынке Феофании. Внизу, под столом лежал связанный баран. Фото появились в сообществе "Соседи. Голосеево" в Facebook.

"Сейчас на Феофановском р-ке.Шок!!!!", - подписала фото автор поста Виктория Гушель.

На киевском рынке увидели замученное животное: в сети переполохНа киевском рынке увидели замученное животное: в сети переполохФото: Связанный баран на рынке (facebook.com/groups)

Многие украинцы высказались против такой жестокости, но некоторые считают, что в этом ничего такого нет, просто приближается праздник мусульман Курбан-Байрам.

  • А почему шок? Вы вегетарианка? Мясо на деревьях не растет.
  • А головы свиные в мясном отделе Вас не смущают?)
  • А по-вашему нормально, когда на улице умирает связанное животное?Это видят дети. И не факт, что не будут там же резать его!!!
  • Кошмар какой.Он живой？
  • Не люди, а уроды.
  •  Для кого то ужас...Для кого то ничего страшного...Звереем дальше,товарищи!
  • Курбан-байрам у кого-то начинается.

На киевском рынке увидели замученное животное: в сети переполох

На киевском рынке увидели замученное животное: в сети переполохСкриншот комментариев (facebook.com/groups)

Как мы ранее писали, живодер жестоко расправился с дворовым котом, который зашел на территорию двора дома по улице Скороходова, 56, в Заводском районе Николаева. Фото изверга опубликовал Евгений Кушниренко на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, недавно под Одессой обнаружили настоящую живодерню для породистых собак. В питомнике были замечены алабаи, овчарки и курцхаары.

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