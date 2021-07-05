"Надо было брать Донбасс": что говорил Меньшов об Украине и Крыме

Владимир Меньшов был поклонником Владимира Путина и поддерживал его во многих вопросах политики. В 2003 году он вступил в партию "Единая Россия" и даже стал доверенным лицом этой политической силы. В 2007 году он высказывался отрицательно о третьем сроке президентства Путина, но в 2018 свое мнение он изменил и стал его доверенным лицом во время предвыборной кампании.

Меньшов поддерживал аннексию Крыма

После аннексии Крыма Владимир Меньшов заявил что нужно было сразу "брать Донбасс" и даже передал ополченцам 1 миллион рублей.

"Вероятно, надо было брать Донбасс. Тогда бы "Крым, Донбасс, Луганск" шли через запятую в претензиях к нам западного общества. Но, поскольку мы этот момент уже пропустили и Порошенко понимает, что любая активизация со стороны Украины может привести к каким-то более суровым мерам с нашей стороны, лучше все подвесить в воздухе. И вот уже 3 года, к сожалению, все висит. Связано все это с гибелью множества людей. Но лучше, дескать, так, чем война, которая может оказаться по последствиям близкой к гражданской", - такое заявление сделал Меньшов в 2017 году в интервью для "Дождь"

Он поддерживал аннексию полуострова и многих известных российских деятелей осуждал за то, что они не поддержали агрессивную политику Кремля по отношению к Украине. По словам режиссера, эти люди "не прошли проверку Крымом" и в будущем их ждут большие трудности.

"Они просто не прошли проверку Крымом. Воссоединение с Крымом стало тем переломным моментом. И те, кто занял тогда жесткую позицию, что Крым не наш, сейчас испытывают большие трудности – я это вижу на талантливых людях, которые становятся маргинальными личностями", - говорил артист.

Меньшов был внесен в черный список СБУ

В 2018 году Меньшов попал в черный список СБУ и Министерства культуры и ему был запрещен въезд в Украину на 5 лет. Также в СБУ сообщили, что проверят артиста на пособничество боевикам на Донбассе. На эту информацию Меньшов отреагировал агрессивно и заявил, что не понимает, как его могут проверять из другого государства.

Меньшов негативно высказывался об украинском языке

Режиссер неоднократно заявлял, что сталкивался с украинской русофобией и возмущался, почему в Украине заставляют говорить на украинском языке.

"Мы только что столкнулись с этим Майданом, с этой ненавистью, с украинской русофобией. Но это все было уже десять лет назад. Во время работы в Украине в тот период я слушал разговоры, ездил на Донбасс, во Львов и Киев. И у меня было очень тяжелое впечатление. Я видел людей, которые говорили, что их заставляют говорить по-украински в стенах университета. Пожилого роскошного профессора заставляли читать лекции на украинском языке, а он им не владеет, и его теперь из-за этого увольняют. И это было в Донецком университете", - заявил Меньшов в одном из интервью.

Он считал, что Россия недостаточно вмешивалась в дела Украины если бы политика Кремля была более внимательная, то многих ситуация можно было бы избежать.

"Если у нас и были ошибки, то они были связаны с тем, что мы недостаточно в этот процесс вмешивались. По-моему, мы надеялись, что перебесятся, перемелется — мука будет, рассчитывали на то, что этот национализм, его всплеск, который произошел во всех республиках, антирусские настроение произошли, смешав в одну кучу антикоммунизм, антирусскость. Мы не давали повода для такой ненависти, чтобы нам заявляли и кричали "москаляку на гиляку", - отмечал режиссер.

Меньшов поддерживал террористов на Донбассе

Данные о том, что Меньшов передал крупную сумму денег Захару Прилепину для террористов, режиссер сам подтвердил.

"Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать. И мне жаль, что это получило публичную огласку", - рассказал он в комментарии для "АиФ".