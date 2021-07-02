Звезда "Свадьбы в Малиновке" умер на 87 году жизни: как играл и пел артист (видео)

Артист и театральный режиссер Николай Сличенко, который получил широкую известность благодаря роли в советской комедии "Свадьба в Малиновке", умер в возрасте 86 лет в России.

Об этом 2 июля передали в пресс-службе музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн", в котором Сличенко был художественным руководителем.

Недавно у Николая Алексеевича возникли проблемы со здоровьем, а в мае он был госпитализирован в больницу из-за проблем с легкими. Точная причина смерти не называется.

В театре заявили, что дата прощания со Сличенко будет сообщена позже дополнительно.

Николай Сличенко (фото: Mos.ru)

Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. После Второй мировой войны он попал в цыганский колхоз, где проявил себя в самодеятельности. Позже переехал в Москву, где работал в профессиональном цыганском театре "Ромэн" не только как актер и певец, но и в качестве режиссера. Так, Сличенко работал в театре с 16 лет, а руководил им - с 1977 года.

Он также был певцом, педагогом, сыграл огромное количество ролей в театре, снялся в ряде фильмов, самыми известными из которых являются "В дождь и солнце" (1960), "Трудное счастье" (1958), а также в картине 1967 года "Свадьба в Малиновке" (роль - красный конник Петря Бессарабец).

Видео: эпизод фильма "Свадьба в Малиновке" - дуэт Галины Ковалевой и Николая Сличенко

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Сличенко стал единственным из цыган, кто был удостоен звания народного артиста СССР.

Именем Николая Сличенко назвали одну из звезд в созвездии Тельца.

Также его называли любимым певцом советского генсека Леонида Брежнева.

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