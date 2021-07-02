Звезда "Свадьбы в Малиновке" умер на 87 году жизни: как играл и пел артист (видео)
Артист и театральный режиссер Николай Сличенко, который получил широкую известность благодаря роли в советской комедии "Свадьба в Малиновке", умер в возрасте 86 лет в России.
Об этом 2 июля передали в пресс-службе музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн", в котором Сличенко был художественным руководителем.
Недавно у Николая Алексеевича возникли проблемы со здоровьем, а в мае он был госпитализирован в больницу из-за проблем с легкими. Точная причина смерти не называется.
В театре заявили, что дата прощания со Сличенко будет сообщена позже дополнительно.
Николай Сличенко (фото: Mos.ru)
Николай Сличенко родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. После Второй мировой войны он попал в цыганский колхоз, где проявил себя в самодеятельности. Позже переехал в Москву, где работал в профессиональном цыганском театре "Ромэн" не только как актер и певец, но и в качестве режиссера. Так, Сличенко работал в театре с 16 лет, а руководил им - с 1977 года.
Он также был певцом, педагогом, сыграл огромное количество ролей в театре, снялся в ряде фильмов, самыми известными из которых являются "В дождь и солнце" (1960), "Трудное счастье" (1958), а также в картине 1967 года "Свадьба в Малиновке" (роль - красный конник Петря Бессарабец).
Видео: эпизод фильма "Свадьба в Малиновке" - дуэт Галины Ковалевой и Николая Сличенко
Видео: эпизод фильма "Свадьба в Малиновке" - Сличенко поет "Конь гулял на воле"
Сличенко стал единственным из цыган, кто был удостоен звания народного артиста СССР.
Именем Николая Сличенко назвали одну из звезд в созвездии Тельца.
Также его называли любимым певцом советского генсека Леонида Брежнева.
Видео: Николай Сличенко исполняет романс "Милая"
Ранее сообщалось, что в начале июня умер известный украинский актер Сергей Шадрин после того, как ему провели операцию.
Напомним также, что недавно умер звезда фильма "Папик" Валерий Шептекита.