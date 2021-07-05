"Треба було брати Донбас": що говорив Меньшов про Україну і Крим

Володимир Меньшов був шанувальником Володимира Путіна і підтримував його в багатьох питаннях політики. У 2003 році він вступив в партію "Єдина Росія" і навіть став довіреною особою цієї політичної сили. У 2007 році він висловлювався негативно про третій термін президентства Путіна, але у 2018 свою думку він змінив і став його довіреною особою під час передвиборчої кампанії.

Меньшов підтримував анексію Криму

Після анексії Криму Володимир Меньшов заявив що потрібно було відразу "брати Донбас" і навіть передав ополченцям 1 мільйон рублів.

"Ймовірно, треба було брати Донбас. Тоді б "Крим, Донбас, Луганськ" йшли через кому в претензіях до нас західного суспільства. Але, оскільки ми цей момент вже пропустили й Порошенко розуміє, що будь-яка активізація з боку України може призвести до якихось суворіших заходів з нашого боку, краще все підвісити в повітрі. І ось уже 3 роки, на жаль, все висить. Пов'язано все це із загибеллю безлічі людей. Але краще, мовляв, так, ніж війна, яка може виявитися за наслідками близькою до громадянської", - таку заяву зробив Меньшов у 2017 році в інтерв'ю для "Дощ"

Він підтримував анексію півострова і багатьох відомих російських діячів засуджував за те, що вони не підтримали агресивну політику Кремля стосовно України. За словами режисера, ці люди "не пройшли перевірку Кримом" і в майбутньому їх чекають великі труднощі.

"Вони просто не пройшли перевірку Кримом. Возз'єднання з Кримом стало тим переломним моментом. І ті, хто зайняв тоді жорстку позицію, що Крим не наш, зараз відчувають великі труднощі – я це бачу на талановитих людях, які стають маргінальними особистостями", - говорив артист.

Меньшов був внесений до чорного списку СБУ

У 2018 році Меньшов потрапив до чорного списку СБУ та Міністерства культури і йому був заборонений в'їзд в Україну на 5 років. Також в СБУ повідомили, що перевірять артиста на пособництво бойовикам на Донбасі. На цю інформацію Меньшов відреагував агресивно і заявив, що не розуміє, як його можуть перевіряти з іншої держави.

Меньшов негативно висловлювався про українську мову

Режисер неодноразово заявляв, що стикався з українською русофобією та обурювався, чому в Україні змушують говорити українською мовою.

"Ми щойно зіткнулися з цим Майданом, з цією ненавистю, з українською русофобією. Але це все було вже десять років тому. Під час роботи в Україні в той період я слухав розмови, їздив на Донбас, до Львова та Києва. І у мене було дуже важке враження. Я бачив людей, які говорили, що їх змушують говорити українською в стінах університету. Літнього розкішного професора змушували читати лекції українською мовою, а він ним не володіє, і його тепер через це звільняють. І це було в Донецькому університеті", - заявив Меньшов в одному з інтерв'ю.

Він вважав, що Росія недостатньо втручалася в справи України якби політика Кремля була більш уважна, то багатьох ситуація можна було б уникнути.

"Якщо у нас і були помилки, то вони були пов'язані з тим, що ми недостатньо в цей процес втручалися. По-моєму, ми сподівалися, що перебісяться, перемелеться — мука буде, розраховували на те, що цей націоналізм, його сплеск, який стався у всіх республіках, антиросійські настрої відбулися, змішавши в одну купу антикомунізм, антирусскість. Ми не давали приводу для такої ненависті, щоб нам заявляли та кричали "москаляку на гілляку", - зазначав режисер.

Меньшов підтримував терористів на Донбасі

Дані про те, що Меньшов передав велику суму грошей Захару Прилєпіну для терористів, режисер сам підтвердив.

"Дійсно, я передав якусь суму грошей для Донбасу, але я не хочу про це говорити, не хочу оприлюднити. І мені шкода, що це набуло публічного розголосу", - розповів він у коментарі для "АіФ".