Надійно і безкоштовно: найкращі антивіруси для ПК, які варто завантажити просто зараз

Avast One Essential

Avast One - це високо оцінена антивірусна програма. З безкоштовною версією цього набору можна виконувати різні вірусні сканування.

Більшість ключових захисних функцій Avast також доступні, як-от сканування нових файлів, доданих у систему, моніторинг підозрілої поведінки встановлених програм, захист під час веб-серфінгу та захист електронної пошти.

Avast Free навіть дає змогу перевіряти вашу мережу і бачити пристрої, які наразі під'єднані до вашого домашнього маршрутизатора.

Додаток використовує так зване розумне сканування для пошуку різних проблем, включно із погрозами браузера, застарілими додатками, вірусами та шкідливим ПЗ, а також "Розширеними проблемами", як-от захист веб-камери від злому і стан вашого брандмауера.

Однак є хитрість: щоб "виправити" ці розширені проблеми, потрібно почати платити за повний пакет Avast One (близько 50 доларів на рік для нових підписників).

Що ви не отримуєте безкоштовно, то це захист від фішингу, пісочниця для ізоляції підозрілих файлів, захист веб-камери, захист паролів, захист чутливих даних, захист особистості, VPN та утиліти для ПК. Однак базовий захист від програм-вимагачів надається.

Avast One Essential (фото: PCWorld)

Bitdefender Antivirus Free

Безкоштовний антивірус Bitdefender, можливо, зазнав деяких змін, але його основна мета залишається незмінною - захист вашого ПК від вірусів та іншого шкідливого ПЗ, зокрема й загроз в інтернеті.

Ви можете виконати швидке або повне сканування, а також створити власні користувацькі сканування. Увімкнено доступ до VPN, але для безкоштовних користувачів обмеження становить лише 200 МБ трафіку.

Безкоштовна версія Bitdefender включає захист від фішингу - якщо ви створите обліковий запис Bitdefender для активації повного захисту додатка.

Що вирізняє Bitdefender, так це його високі оцінки від незалежних організацій з безпеки, з одними з найкращих показників виявлення шкідливих програм як у мережі, так і офлайн. Тож, незважаючи на обмежені функції, безкоштовна версія антивірусу має найважливішу якість, необхідну для безкоштовного антивірусу.

Bitdefender Antivirus Free (фото: PCWorld)

Avira Free Security

Avira Free включає антивірусний захист, базовий менеджер паролів, шредер файлів і безкоштовний VPN з лімітом 500 МБ на місяць. Він не такий багатофункціональний, як Avira Prime, але цілком підходить для безкоштовного набору інструментів.

Безкоштовна версія сканує ваш ПК і пропонує захист у реальному часі для робочого столу. Однак їй не вистачає захисту від веб-загроз і небезпек через електронну пошту, а також додаткового захисту від програм-вимагачів для вашого пристрою. Крім того, відсутня поліпшена функція очищення ПК для видалення старих файлів, яка є в Pro-версії.

Інсталяція Avira проста, проте вона запропонує встановити свій безпечний браузер (що є повністю необов'язковим), а також автоматично додасть розширення Safe Shopping у вже встановлені браузери на вашому ПК, такі як Microsoft Edge.

Avira, як і раніше, використовує кілька додатків для різних функцій, серед яких найпомітніші - Avira System Speed Up для інструментів на ПК і Avira Phantom VPN.

Якщо ви шукаєте безкоштовний набір інструментів, який охоплює ширший спектр функцій, а не зосереджується лише на захисті від шкідливих програм, це програмне забезпечення - те, що варто розглянути насамперед.

Avira Free Security (фото: PCWorld)

Windows Security

Нарешті, ми підходимо до вбудованого рішення безпеки від Microsoft. Windows Security дуже хороший.

Є сторонні рішення, які мають кращі можливості для виявлення загроз на основі незалежних тестів, але, якщо ви не відвідуєте сумнівні сайти в інтернеті, ваш захист буде забезпечено.

Windows Security активний за замовчуванням у Windows 10 і 11, і працює у фоновому режимі, забезпечуючи ваш захист від загроз.

Windows Security (фото: PCWorld)