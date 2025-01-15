Надежно и бесплатно: лучшие антивирусы для ПК, которые стоит скачать прямо сейчас

Avast One Essential

Avast One - это высоко оцененная антивирусная программа. С бесплатной версией этого набора можно выполнять различные вирусные сканирования.

Большинство ключевых защитных функций Avast также доступны, такие как сканирование новых файлов, добавленных в систему, мониторинг подозрительного поведения установленных программ, защита при веб-серфинге и защита электронной почты.

Avast Free даже позволяет проверять вашу сеть и видеть устройства, которые в данный момент подключены к вашему домашнему маршрутизатору.

Приложение использует так называемое умное сканирование для поиска различных проблем, включая угрозы браузера, устаревшие приложения, вирусы и вредоносное ПО, а также "Расширенные проблемы", такие как защита веб-камеры от взлома и состояние вашего брандмауэра.

Однако есть хитрость: чтобы "исправить" эти расширенные проблемы, нужно начать платить за полный пакет Avast One (около 50 долларов в год для новых подписчиков).

Что вы не получаете бесплатно, так это защита от фишинга, песочница для изоляции подозрительных файлов, защита веб-камеры, защита паролей, защита чувствительных данных, защита личности, VPN и утилиты для ПК. Однако базовая защита от программ-вымогателей предоставляется.

Avast One Essential (фото: PCWorld)

Bitdefender Antivirus Free

Бесплатный антивирус Bitdefender, возможно, претерпел некоторые изменения, но его основная цель остается прежней - защита вашего ПК от вирусов и другого вредоносного ПО, включая угрозы в интернете.

Вы можете выполнить быстрое или полное сканирование, а также создать собственные пользовательские сканирования. Включен доступ к VPN, но для бесплатных пользователей ограничение составляет всего 200 МБ трафика.

Бесплатная версия Bitdefender включает защиту от фишинга - если вы создадите аккаунт Bitdefender для активации полной защиты приложения.

Что отличает Bitdefender, так это его высокие оценки от независимых организаций по безопасности, с одними из лучших показателей обнаружения вредоносных программ как в сети, так и оффлайн. Так что, несмотря на ограниченные функции, бесплатная версия антивируса обладает важнейшим качеством, необходимым для бесплатного антивируса.

Bitdefender Antivirus Free (фото: PCWorld)

Avira Free Security

Avira Free включает антивирусную защиту, базовый менеджер паролей, шредер файлов и бесплатный VPN с лимитом 500 МБ в месяц. Он не так многофункционален, как Avira Prime, но вполне подходит для бесплатного набора инструментов.

Бесплатная версия сканирует ваш ПК и предлагает защиту в реальном времени для рабочего стола. Однако ей не хватает защиты от веб-угроз и опасностей через электронную почту, а также дополнительной защиты от программ-вымогателей для вашего устройства. Кроме того, отсутствует улучшенная функция очистки ПК для удаления старых файлов, которая есть в Pro-версии.

Установка Avira проста, однако она предложит установить свой безопасный браузер (что является полностью необязательным), а также автоматически добавит расширение Safe Shopping в уже установленные браузеры на вашем ПК, такие как Microsoft Edge.

Avira по-прежнему использует несколько приложений для различных функций, среди которых самые заметные - Avira System Speed Up для инструментов на ПК и Avira Phantom VPN.

Если вы ищете бесплатный набор инструментов, который охватывает более широкий спектр функций, а не сосредоточен только на защите от вредоносных программ, это программное обеспечение - то, что стоит рассмотреть в первую очередь.

Avira Free Security (фото: PCWorld)

Windows Security

Наконец, мы подходим к встроенному решению безопасности от Microsoft. Windows Security очень хорош.

Есть сторонние решения, которые имеют лучшие возможности для обнаружения угроз на основе независимых тестов, но, если вы не посещаете сомнительные сайты в интернете, ваша защита будет обеспечена.

Windows Security активен по умолчанию в Windows 10 и 11, и работает в фоновом режиме, обеспечивая вашу защиту от угроз.

Windows Security (фото: PCWorld)