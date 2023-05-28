Надійний захист від комарів та інших комах: як швидко зробити москітну сітку своїми руками

Комарі отруюють життя людям і навіть домашнім тваринам. Цього року їх дуже багато й українці часто скаржаться, що стають смаколиками для цих комах вдень та вночі, вдома та на вулиці. Але є чудовий спосіб захисту від комарів вдома – москітна сітка.
Як зробити таку сітку своїми руками – читайте у матеріалі Styler нижче.
Зручність таких сіток у тому, що ви можете зробити її за індивідуальними розмірами та пристосувати під будь-яке вікно. А ще – така сітка буде економною.
Вам знадобиться:
Як зробити сітку:
Виміряйте вікно, на яке ви поставите сітку
Наріжте куток засічками та загніть до необхідних розмірів вікна. Зберіть раму із кутків. За потреби – зробіть перетинку для жорсткості (з двох сторін сітки). Тоді ваша сітка не провисатиме.
Виріжте сітку та приклейте до кутка клейовим пістолетом.
Вам знадобиться:
Як зробити сітку:
Відпилить брус чітко за розміром пройми вікна
Натягніть сітку та закріпіть брусом. Фіксувати нічого не треба.
Але! Вікно з такою сіткою не закриватиметься.
До речі, раніше ми писали про те, які засоби добре захистять від укусів комарів.
А ще розповідали про те, як правильно доглядати ранку після укусу комара.