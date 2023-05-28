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Надійний захист від комарів та інших комах: як швидко зробити москітну сітку своїми руками

Як своїми руками зробити сітку від комарів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Комарі отруюють життя людям і навіть домашнім тваринам. Цього року їх дуже багато й українці часто скаржаться, що стають смаколиками для цих комах вдень та вночі, вдома та на вулиці. Але є чудовий спосіб захисту від комарів вдома – москітна сітка.

Як зробити таку сітку своїми руками – читайте у матеріалі Styler нижче.

Зручність таких сіток у тому, що ви можете зробити її за індивідуальними розмірами та пристосувати під будь-яке вікно. А ще – така сітка буде економною.

Спосіб 1

Вам знадобиться:

  • Сітка
  • Пластиковий куток (його продають у будівельних магазинах для застосування у монтажі керамічної плитки 2,5 метра)
  • Клейовий пістолет
  • Канцелярський ніж
  • Рулетка
  • Олівець

Як зробити сітку:

Виміряйте вікно, на яке ви поставите сітку

Наріжте куток засічками та загніть до необхідних розмірів вікна. Зберіть раму із кутків. За потреби – зробіть перетинку для жорсткості (з двох сторін сітки). Тоді ваша сітка не провисатиме.

Виріжте сітку та приклейте до кутка клейовим пістолетом.

Спосіб 2

Вам знадобиться:

  • Сітка
  • Тонкий дерев'яний брус (щоб він зайшов у завісу для пластикового вікна)
  • Пила
  • Рулетка
  • Олівець

Як зробити сітку:

Відпилить брус чітко за розміром пройми вікна

Натягніть сітку та закріпіть брусом. Фіксувати нічого не треба.

Але! Вікно з такою сіткою не закриватиметься.

До речі, раніше ми писали про те, які засоби добре захистять від укусів комарів.

А ще розповідали про те, як правильно доглядати ранку після укусу комара.

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