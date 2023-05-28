Надійний захист від комарів та інших комах: як швидко зробити москітну сітку своїми руками

Комарі отруюють життя людям і навіть домашнім тваринам. Цього року їх дуже багато й українці часто скаржаться, що стають смаколиками для цих комах вдень та вночі, вдома та на вулиці. Але є чудовий спосіб захисту від комарів вдома – москітна сітка.

Як зробити таку сітку своїми руками – читайте у матеріалі Styler нижче.

Але! Вікно з такою сіткою не закриватиметься.

Натягніть сітку та закріпіть брусом. Фіксувати нічого не треба.

Виріжте сітку та приклейте до кутка клейовим пістолетом.

Наріжте куток засічками та загніть до необхідних розмірів вікна. Зберіть раму із кутків. За потреби – зробіть перетинку для жорсткості (з двох сторін сітки). Тоді ваша сітка не провисатиме.

Виміряйте вікно, на яке ви поставите сітку

Зручність таких сіток у тому, що ви можете зробити її за індивідуальними розмірами та пристосувати під будь-яке вікно. А ще – така сітка буде економною.

До речі, раніше ми писали про те, які засоби добре захистять від укусів комарів.

А ще розповідали про те, як правильно доглядати ранку після укусу комара.