Надежная защита от комаров и других насекомых: как быстро сделать москитную сетку своими руками

Удобство таких сеток в том, что вы можете сделать ее по индивидуальным размерам и приспособить под любое окно. А еще - такая сетка будет экономной.

Способ 1

Вам понадобится:

Сетка

Пластиковый уголок (его продают в строительных магазинах для применения в монтаже керамической плитки 2,5 метра)

Клеевой пистолет

Канцелярский нож

Рулетка

Карандаш

Как сделать сетку:

Измерьте окно, на которое вы поставите сетку

Нарежьте уголок по засечкам и загните до необходимых размеров окна. Соберите раму из уголков. По необходимости - сделайте перепонку для жесткости (с двух сторон сетки). Тогда ваша сетка не будет провисать.

Вырежьте сетку и приклейте к уголку клеевым пистолетом.

Способ 2

Вам понадобится:

Сетка

Тонкий деревянный брус (чтобы он зашел в завесу для пластикового окна)

Пила

Рулетка

Карандаш

Как сделать сетку:

Отпилите брус четко по размеру проймы окна

Натяните сетку и закрепите брусом. Фиксировать ничего не нужно.

Но! Окно с такой сеткой закрываться не будет.