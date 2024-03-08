Надійні способи заощаджувати на пенсію: що зробити, щоб мати щасливу старість

Як відкладати собі на пенсію

Павло Шеремета зазначає, що це питання більше стосується вузькопрофільних спеціалістів. Однак серед відомих способів заощаджувати гроші може назвати такі:

ОВДП - облігації внутрішніх державних позик

- облігації внутрішніх державних позик іноземна валюта , яка є відносно стабільною

, яка є відносно стабільною цінні папери та дорогоцінні метали

нерухомість, причому цей спосіб є доволі популярним серед українців

"Якби в Україні був фондовий ринок, можна було б говорити про корпоративні цінні папери, акції та облігації. Зараз цього з різних причин немає, а все-таки можливістю це може бути", - додає експерт.

Крім того, за його словами, варто звернути увагу на більш екзотичні способи відкладати кошти.

"Я б сюди додав освіту, хоча це вважають витратою, а не інвестицією. Це екзотичний інструмент, але вона піднімає продуктивність країни. Це однозначно. Я інвестую у свою освіту та ще більше в освіту своїх дітей. Тому що я хочу, щоб вони були глобальними та продуктивними", - зауважує він.

Наступний інструмент - це власне здоров'я. Інвестуючи в себе, ви довший час зможете залишатися працездатними та продуктивними.

Проте в питанні інвестицій важливо також розуміти, в якій пропорції ви це робите.

"Усе у світі змінюється, відсотки не сталі, проте експерти можуть сформувати цей "портфель". Українцям варто звикати до таких слів також. Дуже шкода, що такі речі практично не викладають у школах. У світі фінансову грамотність викладають, це прям один із ключових предметів", - каже Шеремета.