Надійні способи заощаджувати на пенсію: що зробити, щоб мати щасливу старість

Експерти переконані, що найкращий спосіб мати забезпечену старість - це самостійно заощаджувати на неї. Проте постає питання: у що вкладати гроші та як зробити це безпечно?
Економіст Павло Шеремета в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) назвав джерела для заощадження грошей.
Павло Шеремета зазначає, що це питання більше стосується вузькопрофільних спеціалістів. Однак серед відомих способів заощаджувати гроші може назвати такі:
"Якби в Україні був фондовий ринок, можна було б говорити про корпоративні цінні папери, акції та облігації. Зараз цього з різних причин немає, а все-таки можливістю це може бути", - додає експерт.
Крім того, за його словами, варто звернути увагу на більш екзотичні способи відкладати кошти.
"Я б сюди додав освіту, хоча це вважають витратою, а не інвестицією. Це екзотичний інструмент, але вона піднімає продуктивність країни. Це однозначно. Я інвестую у свою освіту та ще більше в освіту своїх дітей. Тому що я хочу, щоб вони були глобальними та продуктивними", - зауважує він.
Наступний інструмент - це власне здоров'я. Інвестуючи в себе, ви довший час зможете залишатися працездатними та продуктивними.
Проте в питанні інвестицій важливо також розуміти, в якій пропорції ви це робите.
"Усе у світі змінюється, відсотки не сталі, проте експерти можуть сформувати цей "портфель". Українцям варто звикати до таких слів також. Дуже шкода, що такі речі практично не викладають у школах. У світі фінансову грамотність викладають, це прям один із ключових предметів", - каже Шеремета.
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