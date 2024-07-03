Надихніться модними ідеями. 5 трендів, які варто додати до свого гардероба цього літа

Довгі спідниці

Обирайте пишні вбрання різних кольорів та фасонів, аби поекспериментувати з образами. Вони відмінно будуть поєднуватися з базовими топами, футболками чи блузами. Завершіть образ зручним трендовим взуттям, сумкою та аксесуарами.

Міні вже втрачають свою актуальність (Фото: instagram.com/pipa_de_blois)

Жовті мотиви

Цього літа пастельний жовтий відтінок - справжній хіт, тому зверніть на нього увагу. Придбайте собі річ такого кольору - це миттєво дозволить вам поринути в теплу літню атмосферу та додати до гардероба трохи фарб.

Пастельний жовтий підкорює модниць (Фото: instagram.com/tylynnnguyen)

В'єтнамки

Це, мабуть, найуніверсальніше літнє взуття, до якого модниці повертаються із сезону сезон. Оберіть взуття в базовому білому чи чорному кольорі, і сміливо поєднуйте як з улюбленими джинсовими шортами, так і чимось більш витонченим: спідницями, легкими сукнями чи трендовими комбінезонами.

В'єтнамки - безпрограшний варіант літнього взуття (Фото: instagram.com/pipa_de_blois)

Лляні штани

Літо - не найкраща пора для джинсів, оскільки спека і так створює певний дискомфорт. Тому за можливості одягайте щось більш легке і практичне. Відмінним помічником у цьому вам будуть лляні вироби, які в такий сезон є справжньою знахідкою.

Лляні штани - хіт літа 2024 (Фото: instagram.com/la_nadia)

В'язані речі

Якщо ви ще не мали чогось подібного у своєму гардеробі, настав час це виправити. Придивіться до в'язаних базових суконь, топів чи навіть в'язаних штанів. Оберіть щось на свій смак і не бійтесь експериментувати з аксесуарами та підбором взуття.

В'язані речі в моді цього літа (Фото: instagram.com/annabelrosendahl)